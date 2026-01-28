  • 會員
滙控部署 | 滙控強勢破頂！可追貨？

28/01/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=yIQEHiwnUjA

 

相關資料 - 

異動股

異動股

01898

中煤能源

11.350

異動股

07709

ＸＬ二南方海力士

28.400

異動股

02338

濰柴動力

26.800

  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.580
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 44.760
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 82.300
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.620
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 156.100
  • 目標︰$180.00
  • 00981 中芯國際
  • 79.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.500
  • 02628 中國人壽
  • 35.180
  • 02888 渣打集團
  • 199.600
  • 00001 長和
  • 66.300
  • 01880 中國中免
  • 89.650
  • 目標︰$98.00
  • 03896 金山雲
  • 7.810
  • 目標︰--
  • 01316 耐世特
  • 6.780
  • 目標︰$9.00
即時重點新聞

28/01/2026 15:01  《異動股》比亞迪、理想齊飆半成，特斯拉去年在歐洲銷量下降近27%

28/01/2026 13:26  《異動股》資源股全線飆升宏橋飆逾7%冠藍籌，美軍宣布於中東舉行軍演

28/01/2026 13:33  《異動股》泡泡瑪特再飆逾8%，花旗全球調查顯示顧客忠誠度上升

28/01/2026 12:06  恒指半日升598點報27725見四年半高，中海油飆6%，滙控破頂

28/01/2026 15:34  【新股上市】常州星宇車燈申在港IPO，去年首三季多賺17%

28/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒３５億元，買騰訊沽中移動

28/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平保近三成

28/01/2026 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８００９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

新聞>財經熱話

中特估大爆發，恒指全日升699點收報27826創四年半新高，成交3615億元新文章
新聞>香港要聞

預算前瞻 | 香港會計師公會建議寬減薪俸稅及利得稅，倡容許新來港人才可用人民幣購一手物業
新聞>FOCUS

貿易協議 | FOCUS | 「零關稅」聯姻歐盟，印度再施「騎墻」套利
女子愛財．唐德玲

「金」時不同往日，點都要買嚿金看門口？
玩樂假期

農曆新年2026好去處︱尖沙咀新春匯演麥當勞、Labubu花車首登場＋觀眾座席門票2.7開售
尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

百年老店源興香料｜第4代掌舖人傳承創新，推出香料包逆巿突圍
識食Hea住瘦．曾欣欣

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？
Beauty Feature

情人節2026｜美妝禮物推薦！YSL粉星辰浪漫設計、Tom Ford性感魅慾無花果、Guerlain花綻丹寧
「世」界味覺之旅．Saii Lee

曼谷米芝蓮二星泰式印度菜！招牌凍雞肝配泰國龍眼、夏日藍蟹咖喱，冷熱甜辣的交融
名人保養｜近50歲梁詠琪南青山被捕獲，天然抗衰老力驚艷網民
印度疫情｜印度尼帕病毒爆發死亡率高達75%，可人傳人暫無藥醫
防跌必學：4個簡單動作增強下肢肌肉
中特估大爆發，恒指全日升699點收報27826創四年半新高，成交3615億元
對英國首相訪華，中英預期不同

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

