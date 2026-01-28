  • 會員
異動股 | 蜜雪集團急挫逾8%，預期毛利率下滑遭瑞銀下調評級至中性

28/01/2026

異動股 | 蜜雪集團急挫逾8%，預期毛利率下滑遭瑞銀下調評級至中性

 

 

　　蜜雪集團(02097)現價跌8.2%，報409.8元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.2%。該股成交約94萬股，涉資3.88億元。

 

　　瑞銀發表研究報告指出，將蜜雪集團評級由「買入」下調至「中性」，目標價由490元下調至468元。該行解釋，下調評級主要由於毛利率受壓，反映原材料成本上升、外賣訂單比例增加及競爭加劇。預計2026年毛利率為29.7%，較2025年下跌1至2個百分點，亦較市場預期低2.1個百分點。該行預測蜜雪冰城2026年淨利潤大致持平，2025年預測維持不變。

 

　　報告指出，該行預測蜜雪冰城同店銷售增長從2025年預測的正8%放緩至2026年的負5%。隨著咖啡豆及奶粉等原材料成本上升導致門店去槓桿，預期毛利率壓力將於2026年浮現。該行認為蜜雪冰城需補貼加盟商，因門店盈利能力下降及配送渠道佔比提升，將可能帶來額外毛利率壓力。

撰文：經濟通市場組

