內銀股 | 美元急跌利好人幣計價資產，內地50萬億存款到期勢入市，內銀高息成佳選可以點揀？

28/01/2026

　　港股今日(28日)急升近700點，收報27826點，突破去年10月高位27381點，創4年半新高，這不得不歸功於美元持續走弱，昨日(27日)更急跌至4年低位，人民幣中間價創逾兩年半高，利好人民幣計價資產，其中內銀股延續近日回升走勢，今日全線上揚，當中工商銀行(01398)升3.6%破頂。值得一提，據內地官媒早前引述分析估計，今年將會有約50萬億元人民幣存款到期，高息內銀或成其中一個入市佳選，應如何選擇及部署？

 

（Shutterstock圖片）

 

獲特朗普讚表現非常好美元跌至4年低　人幣中間價創逾兩年半高

 

　　美國總統特朗普昨日接受媒體訪問時表示，不認為美元過度貶值，對現時美元匯價感到滿意，形容美元表現「非常好」。此番言論引發美元大幅下挫，美匯指曾跌1.5%至95.55水平，為去年4月以來最大單日跌幅，創2022年2月中以來低位。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，創2023年5月17日以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱逾520點子。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開76點子，報6.9500。市場人士稱，近期美元持續下行，人民幣即期存補漲要求，就看監管鬆不鬆手。

 

　　由於共和黨人與民主黨就國土安全部撥款存在分歧，美國政府部門存再度停擺的風險，另外特朗普頻頻對盟友打出關稅牌，市場不確定性進一步上升，這些都加劇了美元的下行壓力。投資者正關注美聯儲本周的兩日會議，以尋找貨幣政策路徑的線索。華泰證券最新觀點指，人民幣升值有望推高海外資金對於中國權益資產的關注度和風險偏好，外資淨流入中國資產的規模與美元兌人民幣匯率顯著正相關。

 

中銀國際：50萬億人幣存款再定價紓淨息差壓力　內銀首選工行

 

　　中銀國際近日發表研究報告，維持對內銀板塊H股「增持」評級，並列出具體推薦名單，首選工商銀行，認為其估值在同業中相對吸引；同時建議買入農業銀行(01288)、招商銀行(03968)、建設銀行(00939)、郵儲銀行(01658)及中國光大銀行(06818)。該行預測，隨著超過50萬億元(人民幣，下同)的長期定期存款將於2026年集中到期，銀行業負債成本有望迎來重新定價窗口，這將顯著緩解近年困擾行業的淨息差下行壓力。根據中國人民銀行數據，截至2025年6月末，內地人民幣存款總額已達320.17萬億元。其中四大國有商業銀行一至五年期存款佔比，從2024年末的24.5%高位回落至23.5%，顯示存款結構出現初步改善跡象。

 

　　該行透過逆向推算模型估計，2026年四大行將有20.37萬億元長期存款到期，較2025年的18.34萬億元增加2.03萬億元。若以四大行約佔全國存款總量40%的比例推算，2026年全國長期定期存款到期規模將達50.93萬億元，較2025年增加5.08萬億元。該行強調，2026年將開啟銀行業史上最大的負債再定價窗口，這不僅能減緩淨息差下滑速度，也為銀行盈利能力恢復創造條件。儘管面臨息差壓力，銀行業基本面在2026年將保持穩健。該行覆蓋的商業銀行，其2025年歸母淨利潤預計實現按年小幅增長，2026年增速有望提升至約2%。

 

摩通料內銀股價今年錄絕對升幅　收入及利潤增長將溫和改善

 

　　摩通則預計2026年內銀股股價將錄得絕對升幅，但相對大市或會跑輸。該行預計2026年將有約110萬億元人民幣定期存款到期，當中包括約7萬億元超額家庭存款，這將為資本市場提供流動性支持。預計受淨利息收入復甦及理財費用帶動，銀行2026年收入及利潤增長將溫和改善。然而，在流動性推動的市場環境下，銀行股價表現或會落後。

 

　　在收益股方面，該行更看好交通銀行(03328)(滬:601328)A股、中國銀行(03988)H股和建行(00939)H股；在成長潛力更大的股票中，更看好招商銀行(03968)(滬:600036)等，亦預期成長型股票的表現將優於收益股。

 

（Shutterstock圖片）

 

招行去年未經審計純利升1.21%　摩通：第四季利潤增長勝預期

 

　　值得留意，招商銀行近日公布2025年度初步業績，未經審計歸屬於該行股東的淨利潤按年升1.21%至1501.81億元人民幣，歸屬於該行普通股股東的基本每股收益為5.7元人民幣，營業收入按年增0.01%至3375.32億元人民幣。高盛指，招行全年收入按年持平，符合預期；淨利潤按年增長1%，亦符合預期。這意味2025年第四季收入約860億元人民幣，按年增長2%，較該行預期低1%；淨利潤364億元人民幣，按年增長3%，較該行預期低1%。淨利息收入略高於預期，達約560億元人民幣，按年增長3%，較該行預期高3%，主要由於淨息差表現較預期強勁，按該行計算為1.75%，較預期高5個基點，維持「買入」評級，目標價52.96元。

 

　　摩通稱，招行第四季淨利潤按年增長3%，較該行預期高出2個百分點，較彭博市場預期更高出7個百分點，第四季利潤增長主要受淨利息收入復甦、撥備回撥及較低的實際稅率所支持。營業收入按年增長2%，主要由淨利息收入增長3%所帶動，而非利息收入則按年下跌1%，可能受投資收入拖累。預計市場對第四季更高的利潤增長會有正面反應，招行仍是中國銀行股首選之一，維持「增持」評級，目標價61元。

 

　　大摩指，招行2025年第四季收入按年增長1.6%，低於該行預期，主要受非利息收入按年下跌0.8%拖累，可能是由於投資收入及信用卡費用疲弱所致。淨利息收入增長保持穩定，第四季按年增長2.9%，支持全年收入持平，較首9個月按年下跌0.5%有所改善。第四季稅前利潤按年下跌1.5%，可能反映審慎的撥備支出。第四季淨利潤增長略有回升，按年增長3.4%，維持「增持」評級，目標價63.4元。

 

熊麗萍：內銀基本面沒變有成交配合回升　農行建行最值博

 

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，大市於去年12月下跌，當時內銀股更是跑輸大市，就算大市今輪重上27000點，內銀股其實仍然落後，相信因大家擔心政府很多利息政策會令內銀息差收窄，並擔心經濟會令其壞帳增加，這些都可預期，惟未需太擔心。最近招行出了2025年業績預告，見其盈利增長相比過去一直降低，預期全年純利只增逾!%。若招行表現也如此，其他內銀盈利零增長或微跌不出奇，但變化不大。內銀股價跌了那麼多後，若基本面沒太大改變，大家就要看其息率。之前內銀升至歷史高位，很多隻息率都回至5厘以下，不太吸引，但現價很多都已有5厘息，連過去升得急的農行及招行，其息率亦回升，農行已近5厘息，建行更近6厘，所以若從收息角度，相信資金今輪有機會重回內銀股，雖然升得未必如AI概念股那麼快，但若見開始回穩可再考慮。

 

　　熊麗萍續指，在一眾內銀股中，農行由高位調整最多，由6元多跌至最低約5.3元，其次為建行，若整個板塊回升，這兩隻最值博，尤其是農行。農行一向波幅較大，短期值博率高，若較進取可考慮，若著緊息率則可揀建行，現價仍吸引，如穩陣看長線更偏向工行，不過，在四大行中，這幾隻股份不見有很大分別，若論調整較少，則為中行及工行。而內銀股此輪調整應已完結，開始有成交配合上升，短期應會造得較好，其中農行若要上升阻力不大，不難重上5.8元、6元。

 

　　內銀股今日全線上升，工行升3.62%收報6.59元，建行升3.35%報8.03元，中行升3.55%報4.67元，農行升1.27%報5.6元，交行升2.26%報6.79元，招行升1.02%報47.66元，郵儲行升1.58%報5.16元，民生銀行(01988)升1.3%報3.9元，中信銀行(00998)升1.11%報7.3元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

