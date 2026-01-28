  • 會員
嘉信理財香港：料今年美國通脹維持於3%水平，最多減息兩次

28/01/2026

　　嘉信理財香港今天（28日）舉行「2026年全球及美國市場全年展望媒體簡布會」，嘉信金融研究中心宏觀研究及策略主管Kevin Gordon表示，若財政支持擴大、勞動市場保持穩定、消費支出得以維持，2026年通脹預測將維持於3%水平，難以達到美聯儲的2%目標，因此預測今年僅降息1-2次。對於明日議息會議，他認為將不會減息，而今年減息步伐將於6月才開始。

 

嘉信理財香港：料今年美國通脹維持於3%水平，最多減息兩次

（柳英傑攝）

 

　　Kevin Gordon續指，人工智能（AI）繼續主導資本配置和企業策略，但其投資影響正趨於成熟。股價未來能否持續走高，取決於其估值能否有實質的盈利增長支持，而非單靠投機去推動。穩健的盈利將是支持股價的關鍵，尤其是部分板塊表現已領先其他。

 

　　Kevin Gordon指出，去年非美市場表現較佳，主要原因美元走弱；今年市場不預期美元強勢，若持平或續弱，將持續有利全球其他地區。

 

　　嘉信理財香港有限公司理財顧問郭明燊指出，預計美國綜合債券在未來十年的年回報率為4.8%，略低於去年預測的4.9%。雖然比起過去十年有所改善，但回報預期仍將低於長期歷史平均水平。利率相對於近期歷史將保持高企，但要回到1980年代高位以支持更高的總回報可能性不大。

 

撰文：經濟通採訪組

 

