異動股 | 泡泡瑪特再飆逾8%，花旗全球調查顯示顧客忠誠度上升

泡泡瑪特(09992)現價升8.3%，報234.2元，該股成交約1468萬股，涉資33.14億元。

花旗針對泡泡瑪特發表調查研究報告，在中國、日本、美國、英國及澳洲五地對約1500名泡泡瑪特消費者進行問卷調查，其中76%的受訪者在過去一年內首次購買泡泡瑪特產品，其中45%更是近三個月或更短時間內的新客戶，只有9%的受訪者表示會從二手平台購買。

總共有87%的受訪者表示未來三個月「有可能」或「非常可能」購買泡泡瑪特產品，新系列產品、限量版及季節性發售是推動下次購買的關鍵因素，同時，送禮及收藏和興趣是受訪者購買泡泡瑪特的主要原因。

調查亦顯示，目前泡泡瑪特最受歡迎五大IP排行順序為Labubu(47%)、星星人(27%)、Skullpanda(25%)、Crybaby(23%)及Molly(22%)。花旗認為，海外市場對非LABUBU IP的興趣可能被低估，尤其是Twinkle Twinkle在美國的擁有率超出該行預期，故認為數據顯示泡泡瑪特2026年將持續增長。

撰文：經濟通市場組

