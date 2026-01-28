  • 會員
中特估大爆發，恒指全日升699點收報27826創四年半新高，成交3615億元

28/01/2026

中特估大爆發，恒指全日升699點收報27826創四年半新高，成交3615億元

 

 

　　美元進一步急挫，人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，再創2023年5月17以來逾兩年半新高，人民幣相對強勢支撐港股繼續上揚，尤其是中特估概念板塊大爆發，恒指高開近兩百點後氣勢如虹，升幅愈擴愈急，全日大升699點或2.6%收盤，創下自1月2日以來最大單日升幅，收報27826。股市向陽，全日主板成交大增至超過3615億元。

 

　　恒生中國企業指數收報9512，升267點或2.9%。恒生科技指數收報5900，升145點或2.5%。

 

　　人民幣計價資產落鑊，中字頭大爆發，中電信(00728)升6.27%，報5.42元，中聯通(00762)升4.92%，報8.1元，國壽(02628)漲3.17%，報35.18元，工行(01398)升3.62%，報6.59元，中行(03988)升3.55%，報4.67元。

 

　　中國宏橋(01378)雖然非國企，但同受中字頭炒作帶動，股價飆升7.31%，報40.22元，暫連升4日累計升幅13.55%。

 

　　中特估概念加上油價炒高，中石油(00857)升4.99%，報9.25元，暫連升3日累計升幅9.86%，中海油(00883)升4.85%，報24.66元，中石化(00386)升3.61%，報5.45元。

 

　　熱炒股亦報喜，中芯(00981)漲3.52%，報79.3元，阿里(09988)升2.12%，報173.5元，騰訊(00700)升2.31%，報621元，小米(01810)升2.14%，報36.32元，美團(03690)升1.86%，報98.35元，百度(09888)揚0.58%，報156.1元。

 

　　花旗針對泡泡瑪特(09992)發表調查研究報告，在中國、日本、美國、英國及澳洲五地對約1500名泡泡瑪特消費者進行問卷調查，其中76%的受訪者在過去一年內首次購買泡泡瑪特產品，其中45%更是近三個月或更短時間內的新客戶，只有9%的受訪者表示會從二手平台購買。泡泡瑪特全日勁升7.03%，報231.4元。

 

　　石藥集團(01093)收漲6.14%，報10.55元。

 

　　全日僅三藍籌下跌，均屬消費股：安踏體育(02020)跌1.16%，報77元，海爾智家(06690)跌0.93%，報25.66元，攜程(09961)跌0.8%，報495.4元。人行引述調查數據指出，與中美最新一輪貿易戰爆發前相比，更多中國家庭希望增加儲蓄、減少支出，居民對物價的預期趨於穩定，但對收入前景變得更加悲觀。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

