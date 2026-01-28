新股掛牌 | 鳴鳴很忙收報400元較上市價高69%，先高後低每手仍賺16340元

鳴鳴很忙(01768)收報400元，該股成交約788萬股，涉資33.12億元，最高見445元，最低見399.2元。以每手100股計，不計手續費，每手賺16340元。

內地量販零食第一股、獲天王周杰倫代言的鳴鳴很忙今早首掛開報445元，較招股價236.6元高出88.1%，惟開市已見全日最高價。

鳴鳴很忙公布招股結果，最終發售價每股H股236.6元，為上限定價，香港公開發售部分共有約22.9萬人申請，超額認購約1898.49倍，認購一手100股H股的6.1萬人中有1849人獲配股份，分配比率3%，無人穩獲一手。

該集團指，「頂頭槌飛」涉70.51萬股，共有387人申請，其中137人獲發100股，分配比率0.01%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持9.1%，至於國際發售超額認購43.44倍。該集團招股集資約36.7億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

