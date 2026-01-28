異動精選 | 恒生退市翌日滙控破頂，美元急挫金礦股中特估上揚
28/01/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
28/01/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-01-28
2026-01-28
2026-01-28
2026-01-28
2026-01-28
2026-01-28
2026-01-28
2026-01-28
延伸閱讀
28/01/2026 17:14 《盤後部署》恒指大成交護航暴漲近700點，大行看好地產股前景留意信置
28/01/2026 16:21 金管局：去年外匯基金投資收入3310億元，創新高
28/01/2026 16:36 【企業盈喜】玖龍紙業(02689)料中期盈利按年增最多2.3倍
28/01/2026 17:27 【外圍經濟】現貨黃金亞洲時段升穿5300美元
28/01/2026 16:40 【聚焦人幣】人幣即期收升123點子報6.9453，創逾兩年半新高
28/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒２７億元，買騰訊沽盈富基金
28/01/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平保近三成
28/01/2026 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒８００９，一周拆息較上日微軟至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 23:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON