異動精選 | 恒生退市翌日滙控破頂，美元急挫金礦股中特估上揚

28/01/2026

異動精選 | 恒生退市翌日滙控破頂，美元急挫金礦股中特估上揚

 

異動精選 | 恒生退市翌日滙控破頂，美元急挫金礦股中特估上揚

 

財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01898

中煤能源

11.350

異動股

07709

ＸＬ二南方海力士

28.400

異動股

02338

濰柴動力

26.800

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,974.38
    -29.03 (-0.059%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,990.32
    +11.72 (+0.168%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,919.19
    +102.10 (+0.429%)
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升126.009
變動率︰+3.459%
較港股︰+1.05%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.527
變動率︰+2.701%
較港股︰-0.96%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.625
變動率︰+2.419%
較港股︰-0.96%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.962
變動率︰+2.050%
較港股︰-0.85%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升35.510
變動率︰+2.393%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升175.460
變動率︰+1.586%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌104.580
變動率︰-2.179%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌45.900
變動率︰-3.409%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升47.795
變動率︰+8.798%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰升210.955
變動率︰+7.285%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升75.970
變動率︰+5.309%
T
美國電話電報
按盤價(USD)︰升23.921
變動率︰+4.003%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/01/2026 10:38 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/01/2026 10:38 EST
緊貼市況
即時重點新聞

28/01/2026 17:14  《盤後部署》恒指大成交護航暴漲近700點，大行看好地產股前景留意信置

28/01/2026 16:21  金管局：去年外匯基金投資收入3310億元，創新高

28/01/2026 16:36  【企業盈喜】玖龍紙業(02689)料中期盈利按年增最多2.3倍

28/01/2026 17:27  【外圍經濟】現貨黃金亞洲時段升穿5300美元

28/01/2026 16:40  【聚焦人幣】人幣即期收升123點子報6.9453，創逾兩年半新高

28/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒２７億元，買騰訊沽盈富基金

28/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平保近三成

28/01/2026 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８００９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首批H200芯片獲准入華，內房三條紅線傳放鬆，股匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：去年外匯基金投資收入3310億元，創新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股掛牌 | 鳴鳴很忙收報400元較上市價高69%，先高後低每手仍賺16340元新文章
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱職場公平只是理想？如何聰明地「被看見」＋設定底線＋自我裝備攻略新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

頭髮管理3大誤區｜髮色突兀乾枯損形象，教你營造高級感髮型拒絕「禾稈草」 新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

人仔升值對AH股影響新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜夢幻下午茶3選！浪漫銅藝雕塑、聯乘芬蘭人氣 Marimekko、日系護膚主題，綻放甜蜜午後時刻！ 新文章
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

「面部撥筋」美容法：疏通經絡，由內至外養出緊緻紅潤膚色！
人氣文章
名人健康｜44歲唐詩詠自爆拍劇辛酸與被出軌經歷，壓力致健康出問題新文章
人氣文章
遺物如何斷捨離？用五感重新篩選，把握當下陪伴家人，讓回憶不留遺憾 新文章
人氣文章
食物安全｜夫婦食網購蔬菜全身出血送院，化驗揭含老鼠藥新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2026 23:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

