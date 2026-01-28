金管局：去年外匯基金投資收入3310億元，創新高

金管局公布，外匯基金2025年錄得投資收入3310億元，創歷年新高。當中，債券投資收益1422億元；香港股票投資收益339億元；其他股票投資收益741億元；非港元資產外匯估值上調384億元；及其他投資收益424億元。

金管局總裁余偉文（中）（吳仲賢攝）

2025年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.4%，2025年相關費用分別為165億元及147億元。

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金總資產增加704億元，由年底的40810億元，增加至2025年底的41514億元。於2025年12月底，外匯基金累計盈餘為9361億元。

2025年外匯基金的投資回報率為8%，其中「投資組合」回報率為12.4%，而「支持組合」為5.2%。「長期增長組合」自2009年開展投資至2025年9月底的年率化內部回報率為11.2%。

外滙基金去年投資收入創新高

金管局總裁余偉文表示，環球金融市場在2025年上半年受貿易摩擦和地緣政治局勢等影響出現明顯波動，特別是美國政府於4月初宣布一系列激進關稅措施後，全球股市和債市皆曾急劇下挫。踏入下半年，隨著貿易摩擦的影響較預期小，加上人工智能技術快速發展帶動資本投入等因素，投資環境顯著改善。主要央行於年內調低政策利率，亦有助提升市場氣氛。

他提及，全年而言，環球金融市場表現強韌。主要股票市場普遍上升，並於年內創紀錄新高，其中美國標普500指數全年上升16%；香港股市受惠於資金流入，恒生指數全年上升28%。美國國債在美聯儲減息的環境下，全年亦有不俗的表現。匯市方面，美元兌其他主要貨幣貶值約9%。

他指出，在此背景下，外匯基金於2025年錄得歷年最高的投資收入，其股票、債券以及「長期增長組合」均實現正回報。美元走弱同樣為外匯基金的非港元資產帶來外匯估值上調。

堅守「保本先行、長期增值」原則管理，會作適當防禦性部署

對於去年外匯基金表現，余偉文表示，外匯基金各主要組成部分同時錄得正回報的情況非常特殊，在過去15年來只曾於2017年和2020年出現。而外匯基金的投資亦涉及成本和支出，例如支付予財政儲備存款、政府基金和法定組織存款的費用，以及外匯基金票據及債券利息和其他支出等。

他指出，2025年全球市場出現多項利好因素疊加的特殊情況未必能長期持續。展望2026年，環球經濟狀況、主要央行的貨幣政策、人工智能的發展和地緣政治衝突等因素都可能影響金融市場的表現。如情況轉差，金融市場或會出現大幅波動。

他提及，面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。局方會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽