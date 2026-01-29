美股 | 聯儲局維持利率不變，標指盤中破7000點大關後轉跌

美股周三(28日)走勢反覆，標指盤中首度突破7000點大關，惟隨後受獲利回吐及聯儲局議息結果影響，收市微跌。

標指早段一度衝高至7002.28點，創下盤中新高，隨後升幅收窄並轉跌，收報6978.03點，微跌0.01%。道指收市微升12.19點，或0.02%，報49015.6點；納指升40.35點，或0.17%，報23857.45點。

聯儲局如市場預期，在2026年首場議息會議宣布，維持聯邦基金利率目標區間在3.5%至3.75%不變，符合市場預期。局方在聲明中上調了對經濟增長的評估，形容美國經濟活動正以穩健步伐擴張，且失業率顯現企穩跡象。

但會議出現兩張反對票主張減息，令市場對未來息口路徑充滿遐想。受惠於人工智能需求強勁，晶片及存儲股表現亮麗，希捷科技(US.STX)績後狂飆近兩成。

受局方維持利率不變及對經濟前景樂觀的言論影響，美國國債孳息率在聲明公布後走高，這亦是拖累標普指數尾盤回落的主因之一。市場普遍預計，在主席鮑威爾任期結束前，高息環境或將維持一段時間，但兩位理事的反對票為未來的減息步伐增添變數。



希捷科技股價單日大升19.1%，成為市場表現最佳的成份股之一。光刻機巨企ASML(US.ASML)2025年第四季銷售淨額達97億歐元，創下季度新高，股價在早段衝高後遭遇獲利回吐，收市跌2.2%。

其他晶片股普遍造好，英偉達(US.NVDA)升1.6%、美光科技(US.MU)升6.1%，台積電(US.TSM)亦錄得1.2%升幅。

黃金市場延續強勁升勢，現貨黃金首度突破每盎司5300美元關口，盤中觸及5391美元歷史新高，日內報5383美元，單日上漲3.9%。紐約期金同步大漲，報5417美元，錄得5.7%漲幅。

美元兌日圓重上153關口

外匯市場交投趨於謹慎，美匯指數缺乏明確方向，維持在窄幅區間內爭持，日內報96.38，升0.6%。美元兌日圓重上153關口，報153.36，升約0.8%。歐元兌美元顯著回落，日內報1.1947，跌幅約0.7%。

原油市場延續強勁漲勢，紐約期油及布蘭特期油雙雙觸及近四個月高位。紐約期油升至每桶63.46美元，單日上漲1.7%，創下自去年10月以來最高水平。布蘭特原油同步走強，報每桶67.57美元，上漲1.4%。

撰文：經濟通國金組

