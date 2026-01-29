  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略 | 美聯儲按兵不動美元返漲 ADR普遍低走恒指高位料受壓

29/01/2026

　　美國聯儲局一如預期宣布維持利率不變。主席鮑威爾稱，數據顯示經濟增速改善，經濟預期比上月的估計更強。又指美國去年經濟穩健擴張，儘管政府停擺事件可能不利於第四季經濟，但踏入2026年，經濟前景已明顯改善。美股周三靠穩，標普500指數早段曾破頂，首次升穿7000點，惟收市倒跌不足1點報6978點；道指收升12點報49015點；納指升40點報23857點。

 

盤前攻略 | 美聯儲按兵不動美元返漲 ADR普遍低走恒指高位料受壓

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升0.32%。阿里巴巴升1.70%，報175.66美元；京東跌0.92%，報29.23美元；百度升0.02%，報157.67美元；理想升2.39%，報17.15美元；小鵬升0.48%，報18.66美元；蔚來跌1.08%，報4.59美元；嗶哩嗶哩升3.58%，報35.92美元。

 

夜期急回吐，重磅港股ADR全線低走

 

　　美國財政部長貝森特否認入市干預日圓匯率，並重申長期奉行強勢美元政策。日圓匯率應聲重挫美元大漲。

 

　　上日因美元急跌引發人民幣計價資產狂歡，現美元回升料港股將回吐。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌164點，報27608，低水91點，預料恒指低開約一百點。隔夜反映中概股表現的金龍指數雖然按日輕微上升，惟折合股價普遍比港股昨日收市價低，就連近期強勢的滙控ADR，亦罕有低於港股收市價。

 

　　恒指夜期跌250點，報27567，低水260點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.04%，折合97.3港元；長和(00001)ADR較港股低1.03%，折合65.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.20%，折合613.5港元；小米(01810)ADR較港股低1.27%，折合35.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.88%，折合435.4港元；滙控(00005)ADR較港股低1.27%，折合135.8港元。


　
恒指暴升屠熊慘烈，惟好友連續四天減倉

 

　　昨日恒指大漲699點，大約五千張熊證跌入被收回範圍，約佔熊證街貨總數65%，五個熊證持倉最重的區域全軍覆沒，為近期最慘烈的屠熊場面。不過，淡友隨即重新部署，最新熊證街貨比前一個交易日僅減少數百張至7195張。而最新熊證重貨區上移28000至28099區間，該區有1001張，其中逾半屬於新增。牛證方面，好友連續第四日減倉，牛證街貨最新跌至12526張，按日減少逾2000張。除了新開的26700至26799區間，全數496張屬於新增外，其餘所有區間的牛證持倉全數按日減少。


　
　　恒指昨日在沒有重大利好因素下暴升，創下4年半高。雖然有指人民幣強勢，帶動中特估受青睞，惟在全球貿易面臨挑戰的時候，人民幣再升或打擊內地出口，預料人民幣再升有限。另外，北水連續四天淨流出，恒指高位或陸續有獲利盤，預料恒指高位溫和回調，後市待有利淡消息出現，不排除有較大的調整。

 

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02359

藥明康德

114.100

異動股

00868

信義玻璃

10.240

異動股

03039

易方達恒指ＥＳＧ

4.128

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00868 信義玻璃
  • 10.260
  • 03039 易方達恒指ＥＳＧ
  • 4.130
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.640
  • 02328 中國財險
  • 16.460
  • 00857 中國石油股份
  • 9.500
股份推介
  • 02331 李寧
  • 20.720
  • 目標︰$23.40
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.560
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 46.460
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 83.400
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.730
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 172.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 83.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.800
  • 00700 騰訊控股
  • 622.500
  • 00981 中芯國際
  • 77.850
報章貼士
  • 09999 網易－Ｓ
  • 207.800
  • 目標︰$248.00
  • 01775 精英匯集團
  • 0.425
  • 目標︰--
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 279.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/01/2026 12:45  《午市前瞻》專家稱一因素證港股仍然炒得起，賭業短期樂觀金沙料守17元

29/01/2026 12:06  美元返漲港股動力仍足，恒指半日升148點報27975，兩萬八前部署

29/01/2026 12:25  【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料H按按息短期內維持3.25厘

29/01/2026 12:29  【外圍經濟】印尼股市續下跌，MSCI此前對當地股票可投資性發出警告

29/01/2026 11:44  《異動股》融創飆三成碧桂園飆近兩成半，憧憬撤三條紅線民營內房升幅擴

29/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒２７億元，買騰訊沽盈富基金

29/01/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀大升滙控目標三成，大行集體上調紫金系目標

29/01/2026 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０２４，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

ETF | 恒生黃金ETF首掛，林慧虹指將增設代幣化類別，許正宇稱對金融持續創新感鼓舞新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 專家稱一因素證港股仍然炒得起 賭業短期樂觀金沙料守17元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價曾飆15%，紙業股仍可追入？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

馬年生肖運程︱肖兔桃花旺貴人得力，肖龍運勢平穩；肖蛇事業運提升注意健康；肖羊合太歲有男性貴人新文章
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

春節假期的經濟效應新文章
人氣文章

玩樂假期

高鐵優惠︱西九龍↔福田車票買一送一每程$37.5＋褔田/廣州南車票減$20
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識：典型細節控的摩羯座？原來是玉桂狗粉絲！
人氣文章

Beauty Feature

情人節2026｜美妝禮物推薦！YSL粉星辰浪漫設計、Tom Ford性感魅慾無花果、Guerlain花綻丹寧
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《維多利亞壹號》——何超儀殺戮的辯證
健康好人生 Health Channel
人氣文章
防跌必學：4個簡單動作增強下肢肌肉
人氣文章
養生大法｜《BBC》嚴選全球7大傳統習慣，零成本提升身心靈健康
人氣文章
食物安全｜夫婦食網購蔬菜全身出血送院，化驗揭含老鼠藥新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2026 13:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2026 13:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2026 13:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/01/2026 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/01/2026
ETF | 恒生黃金ETF首掛，林慧虹指將增設代幣化類別，許正宇稱對金融持續創新感鼓舞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區