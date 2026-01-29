盤前攻略 | 美聯儲按兵不動美元返漲 ADR普遍低走恒指高位料受壓

美國聯儲局一如預期宣布維持利率不變。主席鮑威爾稱，數據顯示經濟增速改善，經濟預期比上月的估計更強。又指美國去年經濟穩健擴張，儘管政府停擺事件可能不利於第四季經濟，但踏入2026年，經濟前景已明顯改善。美股周三靠穩，標普500指數早段曾破頂，首次升穿7000點，惟收市倒跌不足1點報6978點；道指收升12點報49015點；納指升40點報23857點。

反映中概股表現的金龍指數升0.32%。阿里巴巴升1.70%，報175.66美元；京東跌0.92%，報29.23美元；百度升0.02%，報157.67美元；理想升2.39%，報17.15美元；小鵬升0.48%，報18.66美元；蔚來跌1.08%，報4.59美元；嗶哩嗶哩升3.58%，報35.92美元。

夜期急回吐，重磅港股ADR全線低走

美國財政部長貝森特否認入市干預日圓匯率，並重申長期奉行強勢美元政策。日圓匯率應聲重挫美元大漲。

上日因美元急跌引發人民幣計價資產狂歡，現美元回升料港股將回吐。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌164點，報27608，低水91點，預料恒指低開約一百點。隔夜反映中概股表現的金龍指數雖然按日輕微上升，惟折合股價普遍比港股昨日收市價低，就連近期強勢的滙控ADR，亦罕有低於港股收市價。

恒指夜期跌250點，報27567，低水260點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.04%，折合97.3港元；長和(00001)ADR較港股低1.03%，折合65.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.20%，折合613.5港元；小米(01810)ADR較港股低1.27%，折合35.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.88%，折合435.4港元；滙控(00005)ADR較港股低1.27%，折合135.8港元。





恒指暴升屠熊慘烈，惟好友連續四天減倉

昨日恒指大漲699點，大約五千張熊證跌入被收回範圍，約佔熊證街貨總數65%，五個熊證持倉最重的區域全軍覆沒，為近期最慘烈的屠熊場面。不過，淡友隨即重新部署，最新熊證街貨比前一個交易日僅減少數百張至7195張。而最新熊證重貨區上移28000至28099區間，該區有1001張，其中逾半屬於新增。牛證方面，好友連續第四日減倉，牛證街貨最新跌至12526張，按日減少逾2000張。除了新開的26700至26799區間，全數496張屬於新增外，其餘所有區間的牛證持倉全數按日減少。





恒指昨日在沒有重大利好因素下暴升，創下4年半高。雖然有指人民幣強勢，帶動中特估受青睞，惟在全球貿易面臨挑戰的時候，人民幣再升或打擊內地出口，預料人民幣再升有限。另外，北水連續四天淨流出，恒指高位或陸續有獲利盤，預料恒指高位溫和回調，後市待有利淡消息出現，不排除有較大的調整。

