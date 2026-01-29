  • 會員
新股上市 | 神州「豬王」牧原股份(2714)招股入場費3939元，平安人壽保險等14基投認購

29/01/2026

新股上市 | 神州「豬王」牧原股份招股入場費3939元，平安人壽保險等14基投認購

 

 

　　內地生豬養殖巨頭牧原股份(02714)今日至下周二（2月3日）招股，計劃全球發行2.73億股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股最高發售價39元，集資最多106.8億元，每手100股，一手入場費3939.3元。牧原股份預期將於2月6日掛牌買賣。摩根士丹利、中信証券、高盛為聯席保薦人。

 

　　牧原股份A股(深:002714)周三（28日）收報45.14元人民幣，市值2465.9億元人民幣，相當於牧原股份H股最高發售價較A股折讓23%，A股水位29.8%。

 

　　牧原股份引入Charoen Pokphand Foods、豐益、中化香港、香港豫農國際、加皇環球資產管理（亞洲）有限公司、富達基金、Perseverance Asset Management、上海高毅及華泰資本投資有限公司（與高毅場外掉期有關）、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM Singapore、美的發展控股BVI、Millennium、Jane Street為基石投資者，認購金額6.9億美元。

 

　　公司計劃在所得款項中，60%用於挖掘海外機遇擴大商業版圖，30%用於通過研發投入推動全產業鏈技術創新，10%用於營運資金及一般企業用途。

 

　　牧原股份是內地豬肉龍頭企業，採取的垂直一體化商業模式已覆蓋生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰肉食的生豬全產業鏈條。根據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，按生豬產能及出欄量計量，牧原股份是全球第一大生豬養殖企業，生豬出欄量連續四年全球第一。按屠宰頭數計量，於2024年的屠宰與肉食業務位列全球第五、中國第一。

 

　　牧原股份通過兩大業務板塊運營，即生豬業務，養殖並銷售商品豬、仔豬及種豬，屠宰肉食業務，包括生豬屠宰及銷售白條、分割品及副產品。主要產品包括生豬（即商品豬、仔豬及種豬）以及鮮、凍肉類產品。2025年首9個月，牧原食品收入1117.9億元，按年升15.5%，期內淨利潤151.1億元，升34.4%。

 

【新股上市】大族數控(3200)招股入場費9676元，食中AI概念新加坡GIC基投入股

 

　　印刷電路板(PCB)設備製造商大族數控(03200)今日起至下周二（2月3日）招股，計劃發行5045.2萬股H股，一成於香港作公開發售，最高發售價為95.8元，集資最多48.3億元，每手100股，一手入場費9676.6元。大族數控預期將於2月6日掛牌買賣，中金公司為獨家保薦人。

 

　　大族數控A股(深:301200)周三（28日）收報165.85元人民幣，市值705.7億元，大族數控H股最新發售價較A股折讓48.5%，A股水位94.2%。

 

　　大族數控引入宏興國際、、GIC Private Limited、SIMSL、SIMHK、HHLRA、MSIP、富國、西藏源樂晟及CICC Financial Trading Limited（與西藏源樂晟場外掉期有關）、工銀理財、Wind Sabre、豪威香港為基石投資者，投資總額3.1億美元。

 

　　大族數控主要從事PCB專用生產設備的研發、生產及銷售，廣泛的生產設備組合跨越PCB產業的多個板塊，並涵蓋多個生產工序，例如鑽孔、曝光、壓合、成型及檢測。PCB專用設備的主要客戶就是處於電子產業鏈中游的PCB製造商，而隨著近期AI服務器與載板需求的爆發，PCB正成為設備商爭取的對象。

 

【新股上市】卓正醫療(2677)招股入場費3363元，何小鵬基投認購

 

　　內地私立醫療服務機構卓正醫療(02677)今日起至下周二（2月3日）招股，計劃發行475萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎57.7元至66.6元，集資最多3.2億元，每手50股，一手入場費3363.6元。卓正醫療預期將於2月6日掛牌買賣，海通國際、浦銀國際為聯席保薦人。

 

　　卓正醫療引入Health Vision、金域醫學檢驗、明略科技(02718)、小鵬汽車(09868) 聯合創始人何小鵬全資擁有的Galaxy Dynasty為基石投資者，投資金額共9078.8萬元。

 

　　卓正醫療在中國各地擁有及經營19家醫療服務機構，包括17家診所和兩家醫院。在新加坡經營四家全科診所及在馬來西亞經營一家全科診所。根據弗若斯特沙利文的資料，在私立中高端醫療服務分部中，按2024年收入計，是中國第三大私立中高端醫療服務機構，市場份額為2.0%。在更廣泛的中高端醫療服務市場中，於2024年的市場份額約為0.1%。

 

　　卓正醫療去年首8個月錄得收入近7億元人民幣，按年升13.2%，期內公司擁有人應佔利潤8545.2萬元人民幣，升59.6%。

 

　　所得款項淨額當中，35%用於通過打造一個醫療人工智能應用的專業人才庫、與領先的科研機構及公司開展戰略合作及外部採購，同時其內部信息及數據技術部門對其自身的信息技術系統進行改進，部署人工智能先進技術來革新醫療服務及提高運營效率；30%用於升級現有醫療服務機構及設立新的醫療服務機構；25%用於在適當機會出現時收購一線城市及新一線城市中業績良好的醫療服務機構；10%用於營運資金及其他一般公司用途。

撰文：經濟通市場組

