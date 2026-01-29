  • 會員
紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價曾飆15%，紙業股仍可追入？

29/01/2026

29/01/2026

　　玖龍紙業(02689)發盈喜，預期中期盈利增長216%至230.7%，達21.5億元至22.5億元人民幣。公司獲券商上調目標價，其中美銀指其成本節省效果似乎比預期更持久，中金則上調目標價至9元。玖紙股價今早(29日)最多飆逾15%高見8.65元，連同理文造紙(02314)齊升穿52周高位，玖紙本月至今已累升37%，理文造紙亦累升29%，是否仍可追入？

 

紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價飆一成，紙業股仍可追入？

（玖龍紙業網頁截圖）

 

玖紙：產品量價齊升兼原材料成本下降　料中期盈利增最多2.3倍  

 

　　玖龍紙業預期截至去年12月底止6個月，將錄得盈利約21.5億元至22.5億元人民幣之間，較2024年同期6.8億元人民幣，增長216%至230.7%。集團解釋，預期盈利增長主要由於產品銷售量增加及銷售價格上升，及原材料成本下降而導致毛利潤大幅增加。

 

　　另外，玖紙於2024年6月發行4億美元永續資本證券。本期間永續資本證券持有人的應佔盈利為約2.01億元。因此，預計公司權益持有人應佔盈利在本期間為約19.5億至20.5億元人民幣之間，較2024年同期4.69億元人民幣，增加315.2%至336.5%。

 

美銀：成本節省效果似乎比預期更持久　升玖紙目標價至8.2元

 

　　美銀發表研究報告指，玖紙公布盈喜，並優於預期，維持其「買入」評級，目標價上調36.7%，由6元升至8.2元。報告指，玖紙將於2026年第四季至2027年第一季在重慶、天津及北海生產基地增加200萬噸紙漿產能，以更好地利用成本優勢，因目前大部分自產紙漿僅在荊州及北海內部消耗。因此，成本節省效果似乎比該行最初預期更持久，而此前管理層曾指出成本節省效果將會減弱。報告亦引述管理層預計，由於更多造紙廠將擴大自產紙漿產能，紙漿原材料國產木片供應將趨緊，導致自產紙漿成本優勢收窄。但到目前為止，該行尚未看到這種情況發生，國產木片供應仍然充足。

 

　　鑑於紙漿成本節省效果優於預期，該行上調公司2026至2028財年盈利預測12%、17%及14%。上調後的2026財年盈利預測意味2026財年下半年(2026年1至6月)銷量為1150萬噸，每噸淨利潤為138元人民幣。

 

　　中金則稱，考慮到玖紙自製漿產量及噸利潤超預期，上調其2026至27財年預測淨利潤32%、39%至36億元、40億元人民幣，對應2026至27財年P/B為0.6倍、0.5倍，維持「跑贏行業」評級，上調目標價29%至9元。

 

花旗：行業盈利能力應已見底　升理文造紙目標價至4.2元

 

　　另花旗上調理文造紙評級，由「沽出」升至「買入」，目標價由2.4元上調至4.2元。花旗表示，由於同業玖紙發盈喜，因此上調理文造紙2025至2027年盈利預測5%至7%。雖然理文造紙可能未如玖紙增幅強勁，但玖紙的盈利預喜表明，行業盈利能力在2025年下半年相比上半年不會進一步惡化。由於行業盈利能力應已見底，儘管中國消費持續疲軟，但預計將溫和改善。

 

　　報告預計，理文造紙2025年下半年銷售額將恢復按年增長5.9%至142.88億元，相比2025年上半年下跌2.2%。預計2025年下半年毛利率將按年擴大4.3個百分點，按半年計則擴大1.1個百分點，主要受惠於箱板紙及生活用紙業務利潤率強勁復甦。花旗認為，理文造紙目前估值偏低並不合理，2026年預測市盈率8倍，市帳率0.5倍，預測股息率4.2%。由於公司資產負債表穩健，且盈利能力未來似乎不會進一步惡化，因此對帳面值的大幅折讓似乎並不合理。

 

紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價飆一成，紙業股仍可追入？

東莞理文造紙廠（截自理文造紙網頁）

 

紙企主動減產兼集體漲價　中金看好木片及漿價中樞修復

 

　　值得一提，早前以玖龍、山鷹、理文、榮成為代表的包裝紙企業大規模停機檢修，主動收縮產能；博彙、APP、萬國紙業、亞太森博等白卡紙及文化紙廠商集體宣布漲價。

 

　　中金指，2026年短期木片供需缺口將現，看好木片、漿價中樞修復。短期來看，國內近年來大規模投產自製漿，但優質木片資源的配套建設周期遠滯後於設備投產，預計2026年國內木片市場將出現階段性供給缺口，原材料緊缺將推升成本重心；隨需求端邊際改善，2026年紙漿價格中樞有望迎來修復，具備全產業鏈自給能力的頭部企業將繼續演繹「加工製造」到「資源重估」溢價機會。

 

林家亨：紙業股績優屬預期內　股價早已炒上不宜高追

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，紙業產品最大用途是做包裝，而去年尾很多人擔心由於美國高稅率令中國輸往美國的貨品減少，紙業品恐也減少，這是合理推測，但去年尾中國已出了很多報告指，對美國銷售量的確少了逾30%，但全中國整體出口銷量升了8%，無論於中東、非洲等對外貿易全部上升，於歐洲升幅更大，完全抵銷美國方面下跌，所以中國總出口仍有8%正增長，紙製品及包裝也受惠，此信息去年尾之前已出盡，今時今日紙企只是告知投資者上年實況，即真的出了很多貨，故賺得更多，這對於大行或資深投資者屬可預期的好消息，他們早已將紙業股炒上來，現時公司公布真的賺到錢，就應該出貨，要買玖紙早於去年尾如11月時見5.2至5.4元就應買，飆至現價就不應再追貨。

 

　　玖紙半日升8.58%收報8.1元，最多升15.95%高見8.65元，成交3.59億元。其他紙業股也普遍急升，理文造紙升5.56%報3.61元，陽光紙業(02002)升6.4%報1.33元，晨鳴紙業(01812)升4.76%報0.88元。

 

紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價飆一成，紙業股仍可追入？

 

紙業股｜玖紙發盈喜料中期盈利增逾兩倍，獲券商升目標股價飆一成，紙業股仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

