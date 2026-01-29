  • 會員
異動股 | 金價一夜暴升紐金曾破5600美元，黃金ETF開升逾3%

29/01/2026

　　紫金(02899)現價升1.9%，報45.6元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅14.1%。該股成交約240萬股，涉資1.1億元。

 

　　美國聯儲局宣布按兵不動，主席鮑威爾會後指，整體通脹走勢仍符合回落至聯儲局通脹目標的路徑，隨著關稅影響逐步消退，對通脹最終回落至目標水平仍有信心，一旦通脹回落，聯儲局將考慮放寬政策立場。

 

　　金價升勢銳不可當，紐約期金昨晚升破5300美元後全無阻力，一晚之間連環突破5400、5500美元，更一度觸及5626.80美元歷史新高。現貨金同樣強勁，一度逼近5600美元高見5595.41美元。

 

　　黃金ETF全線上揚，今日新上市恒生黃金ETF(03170)開市即升15%，報18.4元；SPDR金(02840)升3.6%，報3935元；價值黃金(03081)升3.6%，報25.8元；FL二南方黃金(07299)升7.7%，報42元。

 

　　金礦股全線高開；紫金黃金國際(02259)升1.9%，報258元；山東黃金(01787)升4.5%，報53.5元；招金礦業(01818)升3%，報42元；赤峰黃金(06693)升6.2%，報49元；靈寶黃金(03330)升2.8%，報26.68元。

