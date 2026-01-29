異動股 | 碧桂園升7%萬科漲半成，據報當局不再要求房企每月上報三條紅線指標

民營內房逆市升，碧桂園(02007)升7.3%，報0.295元；萬科企業(02202)升4.8%，報3.92元。融創中國(01918)升12.6%，報1.16元；中國金茂(00817)升1.2%，報1.71元。藍籌龍湖(00960)升3.4%，報10.21元。

據《財聯社》從內地多家房企相關人士處獲悉，目前其所在公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。不過，部分出險房企仍被要求向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。

「三條紅線」是中國政府於2020年推出的房地產融資監管政策，核心目的是限制房企過度舉債。其三項財務指標分別是：資產負債率不得超過70%、淨負債率不得超過100%、現金短債比不得小於1倍。

「三條紅線」融資新規在2020年8月試點，2021年政策擴圍至數十家房企，監管部門要求這些房企每月上報「三條紅線」指標。嚴控無序借貸之下，導致多家房企（如恒大、碧桂園）陷入財務危機，甚至破產，地方政府土地財政受挫，購房者停貸潮出現。

現時，恒生指數報27755，跌71點或跌0.3%，主板成交超過622億元。國企指數報9477，跌34點或跌0.4%。恒生科技指數報5849，跌51點或跌0.9%。

撰文：經濟通市場組

