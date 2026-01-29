車股部署｜車股賽力斯(09927)股價沉底，原因何在？
29/01/2026
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=g2RdHpfWn5A
【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票
2026-01-29
2026-01-29
2026-01-29
2026-01-29
2026-01-29
2026-01-29
2026-01-29
2026-01-29
延伸閱讀
29/01/2026 12:45 《午市前瞻》專家稱一因素證港股仍然炒得起，賭業短期樂觀金沙料守17元
29/01/2026 12:06 美元返漲港股動力仍足，恒指半日升148點報27975，兩萬八前部署
29/01/2026 12:25 【美國議息】本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料H按按息短期內維持3.25厘
29/01/2026 12:29 【外圍經濟】印尼股市續下跌，MSCI此前對當地股票可投資性發出警告
29/01/2026 11:44 《異動股》融創飆三成碧桂園飆近兩成半，憧憬撤三條紅線民營內房升幅擴
29/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒２７億元，買騰訊沽盈富基金
29/01/2026 08:54 【大行炒Ｄ乜】瑞銀大升滙控目標三成，大行集體上調紫金系目標
29/01/2026 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒８０２４，隔夜拆息較上日微升至１﹒…
IPON