濠賭股｜金沙季績遜預期，濠賭股齊下挫，春節臨近可趁低吸？

29/01/2026

　　金沙中國(01928)公布去年第四季業績，淨收益按年增16.4%至20.5億美元，淨收入跌10.1%至2.13億美元，經調整物業除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)按年升6.4%至6.08億美元，但仍低於市場預期。金沙股價今日(29日)最多跌近一成低見17元，其他濠賭股亦受累下挫，其中近期走勢較強的銀娛(00027)也跌4%。有大行根據其渠道調查，料本月澳門賭收按年增約兩成，相關數據公布在即，而距離農曆新年長假只有約半個月，大市近日又飆至28000點關口，濠賭股股價落後或可趁低吸納，當中可揀哪一隻？

 

（金沙中國網頁截圖）

 

金沙上季淨收益增16%淨收入跌10%　經調整物業EBITDA升6.4%

 

　　金沙中國公布其控股股東Las Vegas Sands Corp的2025年第四季度財務業績，其中提到，金沙中國2025年第四季的淨收益總額按年增加16.4%至20.5億美元；淨收入為2.13億美元，按年跌10.1%；經調整物業EBITDA為6.08億美元，按年升6.4%。

 

　　以2025年全年計，淨收益總額同比增加5.1%至74.4億美元；淨收入為9.01億美元，而2024年同期則為10.5億美元，按年跌14.2%；經調整物業EBITDA為23.1億美元，而2024年同期則為23.3億美元，按年微跌0.85%。

 

大摩：金沙上季EBITDA遜預期　仍予目標價23元

 

　　大摩發表研究報告指，金沙中國去年第四季EBITDA為6.07億美元，經贏率調整後為5.82億美元，低於市場預期的6.17億美元，主要受到中場業務表現持平、業務組合轉差及成本上升所影響，第四季EBITDA利潤率按季下跌200個基點至29.5%。除了業務組合轉差外，中場業務回贈比率按季上升120個基點至25.2%，營運開支按季增加12%。而集團第四季淨利潤為2.13億美元，按季下跌22%，按年下跌10%。大摩維持金沙「增持」評級，目標價23元。

 

　　里昂稱，金沙去年第四季EBITDA按年增長6%至6.08億美元，當中包括因貴賓廳贏率高於正常水平而帶來的2600萬美元正面影響，但仍較市場及該行預期低3%及10%。EBITDA利潤率按年下降2.7個百分點至29.6%，主要由於營運開支上升，以及高端博彩業務的收入佔比增加。展望未來，公司見到促銷力度已開始穩定，未來重點仍集中於擴大EBITDA規模，予「跑贏大市」評級，目標價22.9元。

 

　　瑞銀表示，金沙2025年第四季物業調整後EBITDA為6.08億美元，按年增約6%，若調整貴賓廳的投注率，EBITDA為5.82億美元，低於市場共識。季度利潤率低於預期，主要反映成本增加，以及收入結構向利潤率較低的高端板塊傾斜。管理層重申其目標，即澳門物業年度EBITDA達到27億美元，這將由資產利用率的改善支持。管理層認為，自第二季以來行銷計劃的改進和新設施的推出，促使博彩收入增長走在正確方向，並將在2026年重點優化促銷效率，而基礎中場板塊的人均消費保持停滯，向高端板塊的傾斜可能影響利潤率結構。該行予金沙「中性」評級，目標價22.4元。

 

富瑞料本月澳門賭收增19%至21%　續看好永利金沙銀娛

 

　　另方面，富瑞近日發表研究報告指，截至1月25日的7天內，澳門日均博彩收入為6.95億(澳門元，下同)，按年增長18%，按周則微跌1%。渠道調查顯示，本月至今的中場及貴賓廳博彩收入均按月增長6%至8%，不過贏率則略為下降至2.4%至2.7%。該行估計，本月餘下日子的日均博彩收入介乎6.5億至7.2億元，意味著全月總收入將達217億至221億元，按年增長19%至21%。預期博企即將公布的去年第四季業績將重建市場短期信心，並對農曆新年表現持積極態度。股份方面，該行繼續看好永利澳門(01128)、金沙中國、銀娛、拉斯維加斯金沙集團(US.LVS)及永利度假村(US.WYNN)。

 

　　花旗則指，澳門1月份首25日的博彩總收入達178億元，即前一周的日均收入約為6.93億元，較1月12日當周低約1%，但仍比去年1月的日均收入高18%。細分業務方面，貴賓廳投注額及中場博彩收入均按月上升約6%至8%，但貴賓廳贏率則低於1月19日當周水平。該行維持今年1月博彩總收入215億元的預測不變，即按年增長18%，意味本月最後6個工作日的日均收入需達到約6.17億元。同時，該行維持今年1月至2月的博彩總收入合計預測420億元，即按年增長10.5%。

 

（AP圖片）

 

瑞銀：澳門博彩業本月收入增長勢頭強勁　偏好銀娛永利

 

　　瑞銀表示，根據其渠道調查，澳門博彩業最近7天的每日總收入平均約6.93億元，按年增長21%，按月增長6%。這使得本月至今的每日總收入達到7.12億元，按年增長21%，按月增長6%，表現優於2015至19年同期按月增長2%的水平。

 

　　報告指，在各業務分部中，中場賭收每日收入按月增長6至8%，貴賓廳投注額按月增長6至8%，貴賓廳贏率為2.4至2.7%，低於12月的3%。根據市場共識預期1月每日總收入為6.77億元，按年增長15%，這意味著1月餘下6天的每日收入需達到5.32億元。該行更傾向於將銀娛和永利澳門作為該行業首選，分別予目標價46.9元及8.9元，均予「買入」評級。

 

標普：受制中國消費力減弱等　澳門今年賭收增長或放緩至7%

 

　　惟值得一提，標普全球評級早前表示，澳門博彩業的急速增長階段或正在消退，行業將從疫情後的復甦階段步向更為成熟的發展時期，受中國消費力減弱及新設施供應有限所制約，目前預測2026年澳門博彩總收入增長將放緩至介乎3%至7%，然而企業穩健經營、選擇性市場份額增長以及去槓桿，預料仍將為行業帶來溫和的上升空間。

 

　　標普指，對於其評級的四家澳門博彩營運商永利度假村、美高梅國際(US.MGM)、新濠博亞(澳門)以及新濠影匯(US.MSC)，去槓桿化進程尤為關鍵，並認為該等公司降低財務槓桿的進展將決定其評級能否以及何時可恢復至疫情前水平。

 

李偉傑：春節效應或帶來反彈機會　金沙股價已調整更值博

 

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑認為，濠賭股股價吸引，但金沙今次的季度數據的確令市場失望，去年第四季理應表現較好，始終第三季有多雨風災等季節性因素，故其股價今日早段震盪較大，唯有寄望往後持續的「旅遊+」概念可帶來變化，整體上綜合度假形式、演唱會經濟一直於行業中推進，過去一年做得不錯，行業亦見慢慢持續復甦，但增長動力相比幾年前要打折扣，回到平穩狀況。而濠賭股跌至現水平10幾倍市盈率其實不算高，可期望即將到來的春節效應為整個板塊帶來反彈機會，當然金沙今日出現那麼深調整，若無貨可先觀察近3日表現，明日(30日)跌幅料開始收窄，跟著那天會出現技術性反彈，到時即下星期初可再留意濠賭股。

 

　　李偉傑續指，本月賭收會有增長，但未必如大行估計有兩成增長，始終去年農曆新年是在1月，今年1月則沒有此效應。而農曆新年假期有部分人會回鄉過節，有部分人會外遊，但很多地方都未必成為內地人旅遊首選，澳門可能會成為其中一個較好選擇，料後續賭收可穩定趨升。其實，本月賭收有一成增幅已很理想，相關數據公布後股價未必再插多下，但為防因期望過高出現太大落差，故等待數據於周末公布後，下周一再部署會更安全。當中金沙剛出了數據，股價已調整，可繼續留意，反觀若吼銀娛，最怕到其公布數據差時，再被人「捅多刀」，當然最好待金沙做了整固才部署較安全，它於上年6月30日曾出現較大裂口，裂口頂部為16.4元，16.4至16.8元開始較吸引，可考慮吸納。

 

　　金沙今日跌7.96%收報17.34元，成交11.04億元。其他濠賭股亦普遍受壓，銀娛跌4.03%報40.5元，永利澳門跌2.19%報5.8元，美高梅(02282)跌2.65%報12.5元，新濠(00200)跌2.94%報4.29元，澳博(00880)跌0.41%報2.41元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

