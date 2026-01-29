  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 專家稱一因素證港股仍然炒得起 賭業短期樂觀金沙料守17元

29/01/2026

　　美國財政部長貝森特否認入市干預日圓匯率，並重申長期奉行強勢美元政策。日圓匯率應聲重挫美元大漲，雖然港股受惠憧憬人民幣計價資產走強，但今早動力仍足，尤其是在內房企業傳來好消息後，港股走出獨立行情，半日報27975，大升148點或0.5%，兩萬八前埋伏，繼續刷新四年半新高，主板成交近1720億元。恒生中國企業指數報9555，升43點或0.5%。恒生科技指數報5860，跌39點或0.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 專家稱一因素證港股仍然炒得起 賭業短期樂觀金沙料守17元

（Shutterstock圖片）

 

港股受惠美元貶值，惟料28000成阻力

 

　　恒指昨日大漲699點，以全日最高點27826收市，創四年半新高。即使昨天升幅巨大，但今天回吐幅度輕微，雖然盤中曾跌200點，但隨後倒升，香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，由於美元持續走弱，市場預期美元資產將持續走軟，部分資金轉向亞太新興市場，對港股有一定支持。雖然美元是否持續走弱仍有待觀察，但港股目前市盈率仍只有12倍左右，仍未超過去十年平均值13倍。因此為投資者提供炒作空間。

 

　　不過，曾永堅指，雖然港股昨天成交額達3600億元，但沽空比率亦升至18%。建議投資者留意未來幾日的沽空比率是否維持在18%至20%。在相對高沽空比率下，預料恒指在28000附近徘徊，觸及整數關口時資金或趁機拋售，限制大市繼續上升。此外，近期貴金屬包括金銀價格都被炒高，投機成份高，尤其是白銀價格。一旦貴金屬高位逆轉，對金融市場將帶來一定風險。曾永堅建議，留意未來恒指是否能連續5日站穩於27500點，該水平相當於恒指12倍市盈率的指標，意義重大，只有持續站穩於該水平，後市才可能繼續上升。

 

曾永堅：人民幣走強利澳門旅遊

 

　　金沙(01928)公布其控股股東Las Vegas Sands Corp的2025年第四季度財務業績，其中提到，金沙中國2025年第四季的淨收益總額同比增加16.4%至20.5億美元；淨收入為2.13億美元，按年跌10.1%；經調整物業EBITDA為6.08億美元，按年升6.4%。以2025年全年計，淨收益總額同比增加5.1%至74.4億美元；淨收入按年跌14.2%；經調整物業EBITDA按年微跌0.85%。


　
　　澳門博彩監察協調局早前公布，12月博彩收入208.9億澳門元，按年升14.8%，儘管低於分析師的預估中值的18%，但按年仍有雙位數增長。曾永堅表示，雖然12月賭收按年上升，但非賭收方面表現未必理想。由於內地近年經歷樓市回調，財富效應下，消費降級情況普遍。即使澳門旅客持續上升，但旺丁不一定旺財。此外，過去吃香的貴賓廳自從疫情後表現一直欠佳，現時主力靠擴大中場賭廳業務為主，因此，難以預期賭場能回復疫情前的光景。

 

　　金沙業績公布後，股價今天做多跌近一成至17元後反彈。曾永堅預料金沙在17元附近有初步支持，畢竟收入有時涉及季節性波動，或酒店提供折扣推廣影響。在芸芸賭業股中，他預料銀娛(00027)及美高梅(02282)前景較看好，銀娛過去幾年積極擴展酒店業務，增加賭枱，以及非賭元素的投資。而美高梅發展獨特化，個性化體驗，對遊客有一定吸引力。

 

　　展望2026年，曾永堅指，由於人民幣近期走強，多少增加內地居民出遊意欲，加上鄰近國家吸引內地遊客能力下降，如同樣有賭場的柬埔寨因受電騙時間困擾，日本方面因為政治因素，短期遊日的旅客受到負面影響，預料增強澳門吸引內地旅客的因素，中長線對澳門賭收看法正面樂觀。由於澳門賭收在2025年基數相對較低，預料2026年初有所增長。但由於內地消費降級的趨勢未完，所以不能保證全年的收入將錄得顯著增長。

 

港股 | 午市前瞻 | 專家稱一因素證港股仍然炒得起 賭業短期樂觀金沙料守17元

金沙中國股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

