ETF | 恒生黃金ETF首掛，林慧虹指將增設代幣化類別，許正宇稱對金融持續創新感鼓舞

29/01/2026

　　恒生投資全新黃金ETF「恒生黃金ETF」(03170)今日（29日）於港交所掛牌上市。財經事務及庫務局局長許正宇出席上市儀式表示，非常高興恒生黃金ETF上市。作為香港首隻支援銀行實物黃金贖回的ETF，將ETF的靈活性與流動性，與實物商品的安全性完美結合，讓投資者可在香港境內進行順暢交易、安全儲存及靈活贖回。

 

（柳英傑攝）

 

　　他表示，對本港金融持續創新感到鼓舞，並期待未來有更大進展。透過持牌虛擬資產交易平台探索相關願景，將有助連繫傳統金融與數碼金融，開拓新機遇。這項舉措完全符合行政長官政策提出的願景，加速發展世界級國際黃金交易市場，主要措施包括在香港建立黃金中央交易系統、專責分工、可靠服務，以及符合國際標準，同時邀請上海黃金交易所參與，促進與內地的合作。

 

財經事務及庫務局局長許正宇（柳英傑攝）

 

　　他又指，近年來主權國家和投資者對多元化儲備和資產配置需求與日俱增。去年第三季，全球黃金需求按年增加44%，達到創紀錄的1460億美元；黃金ETF持倉量當季增加222噸至超過3800噸，反映當前地緣政治不確定及市場波動下，投資者對黃金需求強勁。

 

證監會：恒生黃金ETF成功上市反映市場支持創新產品

 

　證監會主席黃天祐（柳英傑攝）

 

　　證監會主席黃天祐表示，見證恒生黃金ETF成功上市，反映出市場在支持創新產品方面的實力與深度。

 

　　他指出，證監會希望未來可以看到更多類似的創新，以擴大參與範圍、增強市場韌性，並運用區塊鏈等前沿工具，讓市場為未來做好準備。

 

林慧虹：將為ETF增設代幣化類別

 

恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹（柳英傑攝）

 

　　恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹表示，恒生黃金ETF是市場首隻黃金產品，同時為唯一可讓投資者可直接從銀行贖回實物黃金的產品。意味著儲存、交易及所有贖回程序均在香港進行，為客戶帶來更大便利，對部分客戶而言亦帶來更大安心。

 

　　她指出，恒生不會止步於此，公司將為該ETF增設代幣化類別，有望成為本港首隻非貨幣市場的代幣化ETF。

 

　　林慧虹稱，是次創新將令黃金投資更易觸及，並更切合新一代投資者的需要。今天上市為恒生揭開新篇章，恒生投資者的黃金投資產品系列現包括實物黃金、紙黃金、外匯以及廣泛的其他產品和服務。

 

　　她又指，未來將繼續致力服務客戶、推動香港資本市場持續發展，並鞏固香港作為世界級國際金融中心的地位。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票

返回財經熱話

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2026 13:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2026 13:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/01/2026 13:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/01/2026 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

