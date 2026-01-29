  • 會員
美國議息 | 本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料H按按息短期內維持3.25厘

29/01/2026

　　美國聯儲局公布，維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，符合市場預期。本港三大發鈔行維持最優惠利率（P）不變，滙豐銀行宣布維持最優惠利率於5%不變，渣打香港及中銀香港隨後亦宣布維持最優惠利率於5.25厘及5厘不變。

 

美國議息 | 本港三大發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料H按按息短期內維持3.25厘

 

今年樓市料續「價量齊升」，按揭市場平穩向上

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然港美息口沒有回落，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，加上樓價及交投均已回穩，市民置業信心亦有所提升，預計今年樓市將繼續「價量齊升」。此外，近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，並開始積極爭取上半年的按揭業務，包括上調相關優惠及按揭回贈，以吸引優質客戶，預料今年按揭市場將隨樓市平穩向上。

 

上半年拆息料徘徊2至3厘，H按按息維持3.25厘

 

　　另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.65厘，曹德明表示，雖然美聯儲局上半年仍有至少一次減息機會，但現時本港銀行體系總結餘仍維持約538億港元，HIBOR回落空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。現時一般新造H按計劃為H+1.3%，除非有大量資金流入本港銀行體系，推使HIBOR跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。

 

　　曹德明建議，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮大型銀行推出的首三年或首五年2.73厘定息按揭計劃，該計劃的息率較一般新造P按及H按計劃的3.25厘低出52點子。

 

中原按揭：料今年港P維持不變，年內拆息進一步回落

 

　　美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，符合市場預期。滙豐銀行、渣打香港及中銀香港亦宣布維持最優惠利率不變。

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港最優惠利率P已返回加息前最低水平，一般活期存息亦已返回零水平，銀行基本上不會單邊減P的情況下相信減P周期已完成，料今年最優惠利率P維持現有處於最低水平，P不變但年內港元拆息HIBOR有機會有所回落。

 

5月美聯儲局主席換屆，料美息仍有下調空間

 

　　她指出，5月份美國即將有新聯儲局主席上任，值得留意繼任者是否推動偏向較寬鬆政策延續減息，但預期今年美息仍有下調空間，美息續降有利本港拆息進一步回落，雖然拆息回落步伐料溫和，本港以H按為主流的實際按息仍會處於封頂息水平3.25%一段時間，但年內拆息將有所回落有利銀行紓緩資金成本，在今年樓市向好銀行按揭取態積極時期，拆息回落有利推動銀行增加按揭優惠。

 

　　王美鳳指出，息率不變下目前按息主要維持於3.25%，較2024年9月減息周期前的4.125%已累積回落0.875厘，現水平已低於30年平均按息（約3.78%），月供減幅達一成，對置業及供樓人士而言，供樓負擔已大幅紓緩。按照現時市場H按計劃（H+1.3%；封頂息P-1.75% P:5%），倘若1個月拆息跌至低於1.95%，按息便會跌穿封頂息而進一步下降。

 

　　她指，去年9月美國重啟減息，至年底減息共三次，本港1個月拆息由去年10月平均達3.5%降至今年1月份暫時平均為2.78%，今日為2.65%，港元拆息已有所回落但與1.95%仍有距離，除非本港資金流向出現變化，否則需待美息下跌推動港元拆息進一步回落。

 

偏低息率持續有利樓市繼續向好

 

　　王美鳳表示，料今年本港樓市發展持續向好，市場信心增強，聖誕新年假期後踏入1月份，一二手交投氣氛旋即熱鬧，交投暢旺，現時按息處偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報。目前樓宇的平均租金回報達3.5%，高於按息3.25%，樓價追落後回升潛力亦大，加上股市繼續造好帶動套股換樓尋求穩定回報意欲亦增，這些利好因素在今年延續，料可繼續推動樓市交投，並鞏固樓市處於上升軌道。

 

　　她表示，自2024年9月起，銀行已加快先後5度減P，隨著銀行下調最優惠利率（P），H按封頂息率（以P按為基準計算）亦同步下降；市場按息已由2024年9月時之4.125%下跌至目前為3.25%，累積減幅達0.875厘，令新按及供樓人士的供款負擔得以大幅舒緩。

 

撰文：經濟通採訪組

 

