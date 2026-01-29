  • 會員
午後恒指升逾200點，四年半以來首度重上28000關

29/01/2026

午後恒指升逾200點，四年半以來首度重上28000關

 

 

　　美元資產信心下降，環球資金持續從美元資產流走，利好資金回流港股。昨日港股大升約700點兼成交急增至3600億元，引證資金追捧港股趨勢。今早再有報道指內地擬對三條紅線政策進一步鬆緊，樓市利好氣氛推動下港股進一步上揚，午後恒指升幅擴大至逾200點，自2021年7月以來首度重上28000大關。

 

　　《財聯社》從內地多家房企相關人士處獲悉，目前其所在公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。市場憧憬每月上報「三條紅線」規定取消，可望緩解高債務比率民營房企的發債壓力，或有可能重新容許高危房企適度發債解急，早盤高負債民營內房股升幅急擴，午後升勢持續；融創(01918)升24.3%，報1.28元；碧桂園(02007)升16.4%，報0.32元；世茂(00813)升23.2%，報0.255元；合景泰富(01813)升22.3%，報0.23元。

 

　　自美元資產流走資金同樣追捧金價，隔晚金價暴升，紐約期金一晚最多升超過300美元，連環突破5400、5500美元，更一度觸及5626.80美元歷史新高。黃金ETF全線造好；SPDR金(02840)升4.9%，報3986元；FL二南方黃金(07299)升9.7%，報42.78元；今日新上市恒生黃金ETF(03170)升9.5%，報17.52元。

 

　　重磅金融股造好；滙控(00005)升0.7%，報138.4元；友邦(01299)升2.6%，報91.15元；港交所(00388)升0.9%，報443元。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票

29/01/2026 08:56  《盤前攻略》美聯儲按兵不動美元返漲，ADR普遍低走恒指高位料受壓

29/01/2026 08:28  【開市Ｇｏ】財長否認干預美元返漲，美聯儲不減息，黃金升破5400美元

29/01/2026 08:00  《國金頭條》聯儲局維持利率不變，標指盤中破7000點大關後轉跌

29/01/2026 08:03  【美國議息】聯儲局維持利率不變，兩理事投反對票促減息

29/01/2026 08:03  金沙中國(01928)第四季淨收益同比增長逾16%至20.5億美元，全年增長5.1%

29/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒７４億元，買盈富基金沽中移動

29/01/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀大升滙控目標三成，大行集體上調紫金系目標

29/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８０４３，一周拆息較上日微軟至２﹒…

