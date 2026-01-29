  • 會員
《魚缸博客》SONY同TCL搞電視，係咪正式宣布放棄Bravia？

29/01/2026

　　話說最近TCL(01070)同SONY簽左個備忘錄，就係大家一齊成立一間公司，TCL揸51%股權，SONY揸49%。

 

　　呢件事一出公海，激起水花四濺，有人認為，SONY旗下電視品牌Bravia可能正式終結。

 

　　皆因博客近五六年以來，已經無聽過有朋友話買電視要買Bravia，係博客細個時代，Bravia就係色水靚、價錢貴，屬於高端品牌；但而家三星、LG、TCL、創為、小米，水色其實差唔多，但價錢平一大半，Bravia已經無乜競爭力，因為大家部電視可能三幾年就會換一部（因為系統更新而非壞），無乜人捨得用過萬蚊買部電視用十年、十五年。

 

　　其實SONY而家主要收入來源已經係遊戲個邊，包括賣PS5同埋網上系統；而電視係相機、影音系統納入同一個項目，呢個收入只係佔整體收入唔夠兩成，單拆開賣電視收入分分鐘連一成都唔過。

 

　　可能就係咁，所謂「打不過就加入」，情願趁Bravia仲有價值個陣，同而家電視龍頭合作，名、技術俾埋你都唔緊要，反正SONY而家只係想要錢，所以SONY揸49%股權，作為日本人性格，可以放棄自己一個咁重要子品牌，意味公司正式將電視業務流放海外，唔再發展。

 

　　所以SONY「放棄」電視業務，某程度都算係一個時代終結，以前SONY出過一部VHS機連電視機(講出來都有陣白花油味)，香港人幾乎趨之若鶩，甚至係潮流產物；而家新一代仲有無人睇電視？可能過多兩年連PS5都唔玩了。

