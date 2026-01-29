「三條紅線」鬆綁引爆民營內房升浪 惟專家批僅「拔刀」未止血

據內媒報道，內地取消房企每月上報「三條紅線」指標，僅部分出險企業需向地方專班組定期匯報財務狀況，帶動內房板塊全線飆升，惟專家認為，政策鬆綁主因「三條紅線」限制無需擴張的目標已達成，股價飆升更多只是情緒反應。他預期後續可能出台更多政策，但強調難解行業根本癥結：需求不足與租賃市場未足完善。

陳政深：「三條紅線」取消因其意義已失

據《財聯社》從內地多家房企相關人士處獲悉，目前其所在公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標。不過，部分出險房企仍被要求向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。消息釋出後內房板集體急升，龍光集團(03380)狂飆29.1%，半日報1.73元，融創中國(01918)升27.18%，半日報1.31元，碧桂園(02007)升20%，半日報0.33元，新城發展(01030)升12.45%，半日報2.62元，綠城(03900)抽高9.41%，半日報11.74元，藍籌股龍湖 (00960)升5.57%，半日報10.42元，至於央企潤地 (01109)升3.89%，半日報30.96元。

艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，此次突然傳出取消上報要求主要是因為該指標在當前市場環境下已意義不大。他指出，「三條紅線」政策初衷是通過限制資產負債率、淨負債率及現金短債比，約束房企無序加槓桿，無節制舉債，確保其流動性安全。政策出台前，行業普遍依靠高槓桿快速擴張；政策實施後，房企快速實現去槓桿，但同時集體曝露流動性風險，而經數年調整後，多數企業負債重整已基本完成，且在目前的融資環境房企很難獲資金支持進行大幅擴張，因此原先防止無序擴張的政策目標已無存在的必要。

陳政深直言，取消指標上報對改善內房債務問題並無幫助。即使沒有「三條紅線」限制房企舉債，債務纏身的房企也很難在市場上進行融資，他們唯一能做的就是將債務進行重組或展期，而這與「三條紅線」的關聯度並不高。

對於今日內房股價暴漲，他認為，這更多是市場情緒驅動。「三條紅線」曾是壓制高槓桿房企的關鍵指標，如今傳出政策鬆動，自然引發市場條件反射式的樂觀反應。但他強調，這種情緒性反彈未必符合行業實際情況，「內房行業面臨的問題就像被刀刺傷後，僅僅拔出刀，傷口並不會立即癒合。」

此外，陳政深提到，投資者普遍預期內房行業後續還將迎來更多利好政策，但後續仍難看到有政策可以拯救內房。內房最根本的問題是人口不斷減少導致的需求不足，以及缺少一個完善的租務市場，從內地租金水平較低即可看出，陳政深總結道，一個缺乏租務市場支撐的市場是難以持續向上的。

小知識：甚麼是「三條紅線」？

「三條紅線」是中國政府於2020年推出的房地產融資監管政策，核心目的是限制房企過度舉債，有關三項財務指標分別是：資產負債率不得超過70%、淨負債率不得超過100%、現金短債比不得小於1倍。

「三條紅線」融資新規於2020年8月開始試點，並在2021年擴展至數十家房企。監管部門要求試點企業每月上報相關指標，意在嚴控房企過度借貸，但此舉反成壓垮內房行業的最後一根稻草，過度擴張的房企難以再融資，甚至出現資金鏈斷裂，即使是恒大、碧桂園此類龍頭房企亦未能幸免，陷入財務危機，部分更遭提請清盤。內房債務危機打擊地方尤其是二三線城市樓市表現，同時也打破了地方政府長期依賴賣地收入的土地財政模式，地方政府持續化債將成為未來十年中國財政的重點課題。

