滙豐盤點15隻最受機構投資者關注藍籌，究竟有何亮點？一文看清評級及目標價

滙豐環球研究發表報告，剖析恒生指數前50大成分股中，最受機構投資者關注的15隻藍籌。滙豐認為，這15隻股票分為兩類，一類是已建立共識的市場領導者，投資者爭論的焦點是未來上行空間的幅度；另一類是重新崛起的領導者，投資者關注的是相關股份能否重獲關注，返回市場核心地位。

滙豐策略師認為盈利復甦是港股進一步重估的主要推動力，而這與客戶偏好龍頭股的意見一致，關鍵討論點同樣在於盈利上升動能的可持續性。另一方面，除了港交所(00388)及新地(00016)外，市場對估值見頂的憂慮並不多。自2025年市場展開升勢以來，資金分配的機會成本成為投資者熱烈討論的主題。滙豐與投資者交流發現，市場正由高息股輪換至成長型股票，部分解釋了中移動(00941)年初至今表現偏弱的原因。

以下是滙豐盤點15隻最受關注的大藍籌，給出目標價及盈利增長預測，另外亦逐隻分析其賣點：

阿里巴巴(09988)

雲業務在AI帶動下成為亮點，AI相關收入錄得三位數增長，並帶動傳統雲業務的交叉銷售機遇。 即時零售（快速電商）及AI應用有望推動客戶管理收入（CMR）增長復甦。 經調整EBITA整體增長有望恢復，主要受惠於即時零售業務虧損收窄、AIDC扭虧為盈以及雲業務利潤率擴張。

友邦保險(01299)

相較友邦，該行更偏好港交所，因為港交所面對的行業競爭較少、監管風險較低，而且賣方對其增長預期亦相對溫和。

中銀香港(02388)

萬科(02202)相關損失已部分反映於股價，且相關虧損大致屬一次性，預期不會對整體產生重大負面影響。 投資需求仍然穩健，加上香港樓市復甦帶來的財富效應，或可推動其中介及手續費收入。 資本實力雄厚，亦為中銀香港在中長期提高派息比率及開展回購提供空間。

中國移動(00941)

中國移動具備多年度股息增長潛力，主要由雲業務收入強勁增長、雲業務規模效應帶動EBITDA利潤率擴張，以及資本開支強度下降所支持。

華潤置地(01109)

1)隨著減值階段結束，盈利有望出現V形反彈，並帶動股息上行空間。

2)隨著樓市復甦，滙豐認為華潤置地在市場份額提升方面具備有利位置。

3)集團仍是資本回收（資本循環）主題的關鍵受惠者之一。

港交所(00388)

強勁的財富管理需求將利好資本市場，而港交所在捕捉相關機遇方面具無可比擬的競爭優勢。 其在固定收益市場的潛在擴張往往被忽略。 預期2026年基礎設施有望進一步改善。 受惠於內地保險銷售強勁所帶動的儲蓄型保單（SB）投資，ADT有望獲得支撐。

信達生物(01801)

在國內龐大且需求未被充分滿足的減重藥市場中享有先行者優勢。 在全球化布局方面具備良好位置，其IBI363（PD1/IL2）與全球龍頭製藥公司武田（Takeda）的合作，有望釋放海外商業價值。 在中國已建立完善的銷售網絡及研發能力，支持其長期可持續增長。

中國石油(00857)

相較其他石油及能源股，中國石油的盈利及現金流更具韌性，從而強化其股息故事及估值支撐。 在國內天然氣市場具成本領先及市佔率優勢，而該市場處於結構性增長階段，下游定價機制已趨自由化。

新鴻基地產(00016)

其在項目執行方面表現出色，從「SierraSea」及「天璽．天」等項目銷售表現可見一斑。 物業銷售的資產周轉加快、經常性收入增長及更多項目落成，為盈利及股息提供良好能見度。

中芯國際(00981)

在持續的中美科技緊張局勢下，中芯國際有望成為主要受惠者之一，是國內晶圓代工中承接AI相關需求的領跑者。 本地化需求趨勢為其帶來更多上行空間，有望進一步提升在中國晶圓代工市場的市佔率。

創科實業(00669)

2025年下半年，受北美關稅相關促銷取消影響，出貨或弱於預期；但滙豐認為創科最終銷售（sell-through）仍然強勁，補庫存需求應可帶動2026年增長改善。 滙豐預期創科的毛利率將在2026及2027年持續擴張，受惠於產品組合優化及高毛利電池產品銷量增加；配合營運槓桿效應，預計EBIT利潤率有望於2027年達至10%。

攜程集團(09961)(US:TCOM)

在國內及出境旅遊市場具領先地位，國際業務版圖亦迅速擴張，增長能見度高。 近期股價因反壟斷調查而出現調整，或為公司在50億美元回購計劃下開展回購提供良好機會。

紫金礦業(02899)

滙豐看好紫金H股／A股，因其資產組合對銅及黃金具高曝光度，且在持續擴產推動下，產量增長強勁，相對國內同業估值仍具吸引力。

比亞迪(01211)

滙豐預期公司將於2026年第一季推出全新主力電動車平台，其後陸續推出新車型及改款，有望憑藉更突出的性價比及技術領先優勢，恢復部分國內市佔率。 滙豐亦認為比亞迪海外擴張勢頭仍然強勁，鑑於其海外業務利潤率顯著高於國內市場，在競爭環境更有利的支撐下，將為整體盈利提供支持。

泡泡瑪特(09992)

泡泡瑪特在將其IP產品推向全球方面仍處於成長階段。 該行相信公司有能力克服挑戰並推動海外增長，透過D2C（直面消費者）模式擴展及全球化布局，延續其增長前景。 其他IP帶來的增長潛力亦不容忽視。

撰文：經濟通採訪組

