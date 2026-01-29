恒指動力仍足午後曾破兩萬八，收升141點報27968，成交3300億元北水重返掃貨

美國財政部長貝森特否認入市干預日圓匯率，並重申長期奉行強勢美元政策。日圓匯率應聲重挫美元大漲，港股受惠憧憬人民幣計價資產走強，今早美元返漲但動力仍足，市場見港股企搵兩萬七即發力追趕，北水結束四連沽重返掃貨模式，加上內房內需板塊獲炒作，恒指午後一度突破兩萬八關，是四年半以來首次，但該位置獲利情緒仍濃厚，恒指觸及後又迅即回順，總結全日恒指收報27968，升141點或0.5%。恒生中國企業指數收報9552，升40點或0.4%。恒生科技指數收報5841，跌59點或1%。

港股今日主板成交近3320億元，按日增長減少8%，但仍屬近來較高水平。港股通淨流入近44億元，結束連續四個交易日淨流出趨勢。

《財聯社》從內地多家房企相關人士處獲悉，目前其所在公司已不被監管部門要求每月上報「三條紅線」指標，不過部分出險房企仍被要求向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。民營內房股集體爆升，融創中國(01918)狂飆29.13%，報1.33元，龍光集團(03380)1漲8.66%，報1.59元，碧桂園(02007)升16.36%，報0.32元，新城發展(01030)升14.16%，報2.66元，綠城(03900)抽高6.24%，報11.4元，至於藍籌股龍湖(00960)升55.78%，報10.44元，至於國資背景的潤地(01109)升4.63%，報31.18元，連升3日累計升幅10.57%，中海外(00688)升6.09%，報14.63元。

內房造好，連帶爆發流動性風險的本港房企新世界(00017)同升7.33%，報11.13元。不過美聯儲不減息及會後聲明無驚喜，其他地產股表現個別，恒地(00012)升1.34%，報31.74元，長實(01113)升1.47%，報46.88元，新地(00016)跌0.08%，報124.6元。

中港股市財富效應帶動節前內需股炒起，安踏體育(02020)反彈4.81%，報80.7元，海底撈(06862)升3.67%，報16.09元，李寧(02331)升3.66%，報20.98元，潤啤(00291)升3.4%，報26.76元，百威亞太(01876)漲3.12%，報7.94元。

金沙(01928)第四季淨收益總額同比增加16.4%，但淨收入按年急跌10.1%，消息刺激金沙全日急挫7.96%，報17.34元，同行銀娛(00027)亦跌4.03%，報40.5元，美高梅中國(02282)跌2.65%，報12.5元，永利澳門(01128)跌2.19%，報5.8元。

工信部召開光伏產業企業家座談會，要求堅決破除產業「內捲式」競爭，信義玻璃(00868)大漲7.39%，報10.46元，連升7日累計升幅24.08%。

科技股表現個別，中芯(00981)挫2.59%，報77.25元，京東集團(09618)跌1.46%，報114.6元，阿里(09988)跌0.12%，報173.3元，騰訊(00700)揚0.16%，報622元，小米(01810)升0.83%，報36.62元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅3.98%。

新東方(09901)績後升3.98%，報46.48元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.97%。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】巴士安全帶新例正式實施，乘客須配戴安全帶，違者可被檢控。你認為新例對提升乘車安全有多大幫助？你最擔心新例會帶來哪方面問題？► 立即投票