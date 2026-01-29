恒生投資：首季港股看法中性，料美國6月起最多減息3次共0.75厘

全港首隻可於銀行兌換實物黃金的ETF-恒生黃金ETF(03170)今在港交所(00388)上市。恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊在記者會上指出，料今年首季就此ETF推出代幣化非上市類別基金單位選擇，不過代幣化產品則不設實物贖回。

不擔心本港庫儲問題

資料顯示，基金持有的黃金全數皆存放於香港境內，分別為機場金庫及Brink's Hong Kong（布林克）保管。李佩珊指出，就算黃金需求增加亦不擔心庫存問題，因了解黃金為政府前置政策及機管局有其擴充計劃，且計劃內尚有布林克可儲放黃金。

白銀價格近期亦錄大升幅，被問及會否考慮推出相關產品，她則稱要衡量工業、投資需求與營運費用水平。

金價見每盎司5600美元機會率很高

恒生投資管理投資總監蘇浩程則認為，金價達每盎司5600美元機會率很高，受美元持續弱勢預期；央行減持美國國債及增持黃金；不同投資者作為避險工具等長線原因支持，惟波動性較高。他亦建議，投資者個人資產中，分配5%至10%到黃金。

港股首季持中性看法，建議高配6板塊

恒生亦發表首季投資展望，不過該行對港股首季持中性看法，且今年港股或A股看法皆持中性，唯獨看好亞洲新興市場。蘇浩程解釋指，上述為國家配置（country allocation）看法。他續稱，內地經濟基本面有待政策刺激；香港市場則正在轉勢。中、港兩地市場中，仍建議高配科技、高息股、工業、原材料、消費或房地產板塊。

料美國6月起最多減息3次共0.75厘，地產股受惠

蘇浩程提到，今年預計美國聯儲局將由6月起減息兩至三次，每次0.25厘，加上中美貨幣與財政政策趨向寬鬆，為港股提供流動性，且內地「十五五」規劃為科技板塊帶來長期動力。

詳細而言，行業方面，該行看好原材料及資訊科技行業，當中金、鋁、銅等企業受惠於大宗商品價格上漲及強勁的工業需求；資訊科技行業則受惠於內地提升科技自主能力的政策；保險行業將受惠於投資收益和新業務價值的增長；工業行業看好與大型基建投資相關的企業。此外，消費或房地產板塊或於今年轉勢，如地產股料於下半年受惠於減息周期。

