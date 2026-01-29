  • 會員
鄭家純家族據報將新世界發展控股權售予黑石集團

29/01/2026

　　據《彭博》引述知情人士透露，黑石集團正就成為新世界發展(00017)最大單一股東進行深入談判。若交易成行，這將意味著香港最富裕家族之一將放棄對此項重要資產的控制權。

 

鄭家純家族據報將新世界發展控股權售予黑石集團

（新世界網頁截圖）

 

　　知情人士表示，按照擬議交易方案，黑石集團將能夠重組這家陷入困境的開發商，而新世界發展也可繼續嘗試出售資產，以強化流動性。

 

　　香港富豪鄭家純家族目前持有新世界發展約45%的股份。知情人士稱，目前尚不清楚交易完成後黑石將持有該公司多少股份，也不清楚黑石將以何種價格從鄭氏家族收購股份，但該協議將為這家在債務管理方面舉步維艱的香港開發商投出至關重要的信心票。

 

　　報道指，倘鄭氏家族將其對新世界發展的控制權交給一家美國公司，這將是一個關鍵時刻，凸顯該公司在尋求更多資金以削減債務，並維持運營方面所面臨的挑戰。作為香港負債最重的開發商之一，新世界發展去年一度被推至違約邊緣，公司早前借助舉債來實現擴張，但因樓市下行而遭遇衝擊。

 

　　新世界發展及該家族的投資載體周大福企業均未回應置評請求。黑石集團媒體代表不予置評。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

鄭家純家族據報將新世界發展控股權售予黑石集團
