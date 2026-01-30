美股 | 微軟收市急瀉一成，科技巨企拖累納指跌逾172點

納指周四因科技巨企微軟(US.MSFT)暴跌而受拖累，跌逾172點。市場正消化科技巨企的業績表現，同時評估聯儲局最新的利率決定，以及及華盛頓迫在眉睫的政府停擺風險。

道指收市升55.96點，或0.11%，報49071.56點；標普500指數跌9.02點，或0.13%，報6969.01點；納指跌172.33點，或0.72%，報23685.12點。

微軟股價遭遇重創，收市急瀉約10%，創下近年最大單日跌幅。雖然微軟業績整體平穩，但市場憂慮2026財年第二季達375億美元的龐大資本開支。

相比之下，Facebook母公司Meta(US.META)股價逆市大漲10.4%，突破730美元水平，公司第四季度營收達599億美元，按年增長24%，優於市場預期。​

其他科技巨企表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.5%，英偉達(US.NVDA)升0.5%，蘋果(US.AAPL)升0.7%，谷歌(US.GOOGL)升0.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.5%。

現貨金突破5600美元

國際金市出現創新高後回吐格局，現貨黃金一度突破5600美元關口，其後一度低見5097美元，日內報盎司5323美元，下跌1.7%。紐約期金同樣先升後回，高見5626美元後向下，報5331美元，跌約0.2%。

另外，政治風險亦在升溫。華府大部分機構現有撥款將於本周六(31日)耗盡，目前參議院民主黨人與特朗普政府仍就國土安全部的撥款及移民政策僵持不下。若周五(30日)午夜前無法通過臨時撥款法案，聯邦政府將面臨局部停擺。

美匯指數回穩，於96.1至96.4區間窄幅震盪，日內報96.24，微跌約0.1%。美元兌日圓先高後低，低見152.67，日內跌0.2%，報153.11。歐元兌美元未能延續近期升勢，匯價小幅回落至1.19水平整固，報1.1959，日內基本持平。

紐約期油及布蘭特期油期貨價格均升至去年9月以來高位。紐約期油價格上漲4.1%至每桶65.83美元；布蘭特原油期貨則攀升3.9%至每桶69.98美元，盤中一度突破70美元關口。

撰文：經濟通國金組

