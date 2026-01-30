  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 金價高位重挫比特幣再崩，蘋果季收破紀錄，黑石傳成新世界白武士

30/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周四（29日）美股進入2025年第四季度財報季，市場迎來密集的財報公布期，超大型科技股「七巨頭」成為投資者關注焦點。道指收市升55點，報49071點；標指跌9點，或0.13%，報6969點；納指跌0.72%，報23685點。美國10年債息倒跌，報4.237厘。美滙指數偏軟，暫報96.17。歐元曾跌0.08%，低見1.1959，日圓曾每美元升0.07%，見153.25，每百日圓兌港元回落至5.0974算。

 

2、美國財政部將中國、日本、韓國、台灣等10個經濟體列入匯率觀察名單，稱人民幣被嚴重低估。高盛引用調查稱，絕大多數投資者認為人民幣兌美元今年會上漲。

 

3、現貨金價從5500美元上方回落，一度重挫逾5.7%，創下近13年來最大盤中跌幅，市場分析因投資人拋售黃金以彌補在股票等資產上的損失。

 

4、中國金屬投機熱潮高燒不退，倫敦期銅一度飆升11%，創逾17年來最大盤中漲幅，歷史性突破每噸14500美元。

 

5、受進口回升推動，美國11月份貿易逆差從2009年來最低水準擴大。此外，上周首次申請失業救濟人數小幅下降，進一步顯示勞動市場有所穩定。

 

6、特朗普與參議院民主黨人接近達成避免政府停擺的協議，談判逐漸向民主黨的要求靠攏，他又表示，將在下周公布新聯儲會主席人選，希望他能調降利率。另外，特朗普表示，將重新開放委內瑞拉上空所有商業空域。

 

7、布蘭特原油期貨結算價自7月以來首次站上70美元，OPEC+代表透露，本周日舉行的會議料繼續暫停增產。

 

8、因市場避險情緒升溫，比特幣兩個月來首次跌破8.5萬美元，隔晚盤中一度大跌6.8%，有超過10億美元的槓桿倉位在短時間內被斬倉。

 

9、美國眾議院中國特設委員會主席呼籲收緊晶片出口管制，並稱英偉達協助「DeepSeek」改進AU模型。

 

10、內地晶片設計商瀾起科技(06809)今日（30日）招股，入場費10796元，阿里、摩根資管等17基投認購；邊緣AI晶片商愛芯元智(00600)同日招股，入場費2848元，均勝電子等16基投認購。

 

開市Go | 金價高位重挫比特幣再崩，蘋果季收破紀錄，黑石傳成新世界白武士

 

開市Go | 金價高位重挫比特幣再崩，蘋果季收破紀錄，黑石傳成新世界白武士

 

開市Go | 金價高位重挫比特幣再崩，蘋果季收破紀錄，黑石傳成新世界白武士

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02259

紫金黃金國際

223.200

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

168.400

異動股

00010

恒隆集團

16.540

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02259 紫金黃金國際
  • 222.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.500
  • 00010 恒隆集團
  • 16.530
  • 08018 匯財金融投資
  • 0.072
  • 01818 招金礦業
  • 36.960
股份推介
  • 02331 李寧
  • 20.520
  • 目標︰$23.40
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.550
  • 目標︰--
  • 02899 紫金礦業
  • 42.620
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.400
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.680
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 79.450
  • 00700 騰訊控股
  • 613.000
  • 00005 滙豐控股
  • 137.000
  • 02318 中國平安
  • 72.950
  • 00981 中芯國際
  • 75.200
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.400
  • 目標︰$89.80
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 47.240
  • 目標︰$52.00
  • 03339 中國龍工
  • 3.120
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2026 10:31  伊朗局勢惡化中港股市獲利回吐，恒指跌幅擴大至逾500點

30/01/2026 10:29  《Ａ股行情》滬綜指急跌1.6%失4100點，黃金概念領跌

30/01/2026 09:48  《異動股》融創中國回吐半成，炒作監管機構撤三條紅線內房股昨日急漲

30/01/2026 09:42  【聚焦人幣】美國指人民幣嚴重低估，人幣即期開市貶70點子報6.9530

30/01/2026 09:29  《異動股》開市金礦股全面回吐，金價劇震回吐紐金曾穿5200美元

30/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒７４億元，買盈富基金沽中移動

30/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性

30/01/2026 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒８０７４，一個月拆息上日報２﹒６５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI｜特斯拉停產Model S及Model X，轉攻人形機械人Optimus新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 特朗普稱與民主黨達成初步協議，避免政府大規模停擺新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕新文章
人氣文章

玩樂假期

Kyra Lounge香港機場第二間高端貴賓室正式開幕！Priority Pass會員及LoungeKey持卡人可直接進場
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜議息前夕 醒你港股、美股部署攻略｜金價、銀價 仲追？｜聯合健康大跌忌接刀？
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味
人氣文章

Art & Living Feature

February Art Map：M+坂本龍一《觀音・聽時》、東九壓軸《宇宙到處的聲音》、香港芭蕾舞團《華麗搖滾》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
伴飯素食譜：鮮茄汁夜香花豆包，番茄煮法百搭大人細路都喜愛 1
人氣文章
抗老秘訣｜研究揭女性40歲斷崖式衰老，醫生教6招保青春 新文章
人氣文章
社企軟餐俠｜為吞嚥困難者打造美味餐桌，「照護食」走進社區餐廳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2026 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2026
AI｜特斯拉停產Model S及Model X，轉攻人形機械人Optimus
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13

大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區