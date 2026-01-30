  • 會員
外圍經濟 | 蘋果財報告捷盤後彈逾1%，iPhone 17成增長引擎

30/01/2026

外圍經濟 | 蘋果財報告捷盤後彈逾1%，iPhone 17成增長引擎

 

 

　　蘋果(US.AAPL)周四（29日）美股收市後公布2026財年第一季度業績。受惠於iPhone 17系列強勁需求及服務業務增長，公司期內收入及純利均創歷史新高，表現遠超華爾街預期。消息刺激蘋果股價在盤後急升逾1%。

 

　　期內總營業額達1437.56億美元，按年增長16%；純利錄得420.97億美元，按年升15.9%。每股盈利2.84美元，按年增長18.3%。上述三大核心指標均優於市場預期。



　　各業務板塊中，iPhone繼續擔當增長引擎，相關收入佔總營收比重達59.3%，錄得約853億美元，其銷量在所有地理區域均創下歷史新高。​

 

大中華銷售額急升38%

 

　　市場極為關注的大中華區表現亮眼，成為本季增長最快的地區。受惠於iPhone 17系列熱賣、以舊換新補貼加碼及本地化銷售策略奏效，該區銷售額強勁反彈，據報達255億美元，按年急升38%。亞太其他地區亦錄得17.9%的增長，成為僅次於大中華區的第二大增長動力。

 

　　盈利能力方面，本季度綜合毛利率提升至48.2%，較去年同期的46.9%增加1.3個百分點。公司持續加大創新投入，季內研發開支達108.87億美元，按年大增31.7%。蘋果季內經營活動現金流高達539.25億美元，按年激增79.9%。

 

　　服務業務季度收入首次突破300億美元大關。該板塊毛利率高達76.5%，遠高於硬件業務的39.4%，成為集團盈利增長的關鍵動力。

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

