盤前攻略 | 華爾街憂科技股前景納指曾挫逾2% 夜期黑期齊跌恒指料低開

30/01/2026

　　美國最新一周首次申領失業金人數減少1000人至20.9萬人，惟多過預期的20.5萬人，於美國11月份商品貿易赤字由10月的292億美元跳升至568億美元，多過預測的440億美元。市場關注科技股業績，Meta(META.US)業績理想，營收預測亦高於預期，股價飆升10.4%。微軟(MSFT.US)次財季多賺60%，惟雲端服務收入遜預期，加上開支多過預期，股價收挫10%。道指收升55點，報49071點。納指受累微軟盤中最多跌624點，收市跌172點至23685點；標普500指數跌9點，報6969點。

 

盤前攻略 | 華爾街憂科技股前景納指曾挫逾2% 夜期黑期齊跌恒指料低開

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數升0.35%。阿里巴巴跌0.80%，報174.25美元；京東跌0.55%，報29.07美元；百度跌0.10%，報157.51美元；理想升0.64%，報17.26美元；小鵬跌0.38%，報18.59美元；蔚來升3.92%，報4.77美元；嗶哩嗶哩跌1.34%，報35.44美元。

 

夜期回吐，重磅港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌226點，報27829，低水139點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.53%，折合98.1港元；長和(00001)ADR較港股低1.10%，折合65.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.43%，折合619.3港元；小米(01810)ADR較港股低1.26%，折合36.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.73%，折合441.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.46%，折合138.2港元。


　
好淡雙方謹慎，慎防金屬股波動

 

　　恒指昨日盤中最多再升逾200點，除了27800至27999兩個百點區間熊證全軍覆沒外，再次殺入熊證重貨區，該區街貨數量急跌近千張至僅有43張。接連損兵折將，淡友稍避鋒芒，最新熊證數量進一步減少數百張至總數6682張。重貨區亦後撤至28500至28599區間，該區有1183張。牛證街貨方面，總數略減至12357張，不過已有先頭部隊乘勢出擊，重貨區推前至26700至26799區間，該區亦是最多新增區，總數1147張之中有652張屬新增，盡管該區和恒指現價相比仍有過千點距離。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌159點，報27802，低水166點，預料恒指低開過百點。隔夜華爾街科技股表現榮辱互見，市場擔憂即便軟件公司大舉斥資發展AI，但仍受免費或低成本的AI工具威脅。儘管港股科技龍頭普遍市盈率仍低，惟股價近期累積一定升幅後，預料短期上升空間有限，難以帶動恒指再破位。另外，貴金屬經過近乎瘋癲的炒作後，開始出現震盪，現貨金價紐約時段曾高見每盎司5595.47美元，其後最多倒跌至5104.6美元，尾段雖然挽回大部分失地；但顯示市場情緒開始不安，一旦恐慌性拋售，除了對貴金屬股影響較大，預料對金融市場的衝擊亦不小，即使恒指高位有資金力撐，預料短線回調輕微，但散戶入市的意欲亦漸減，亦會對後市構成風險。

 

【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票

02259

紫金黃金國際

223.200

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

168.400

異動股

00010

恒隆集團

16.540

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 11:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 11:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2026 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
