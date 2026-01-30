蘋概股｜舜宇料去年盈利最多升75%，蘋果上季業績勝預期，蘋概股可再吼？

舜宇光學(02382)發盈喜，受產品升級及投資收益帶動，預期去年盈利最多升75%至約47億元人民幣，有券商指其盈利勝預期。與此同時，蘋果(US.AAPL)公布上季業績，季度收入創新高，中國市場收入更勁增38%，蘋果盤後最多升3.9%至268美元。舜宇今日(30日)亦曾飆半成至66元，雖最終受累市況，收市偏軟，部分蘋果概念股也下跌，但它們已落後大市多時，可否再留意？

（舜宇集團網頁截圖）

舜宇：受產品升級及投資收益帶動 料去年盈利最多升75%

舜宇光學預期截至去年12月底止年度，錄得公司股東應佔溢利約45.89億至47.24億元人民幣，較截至2024年同期之約26.99億元人民幣，增加約70%至75%。集團指，預期純利錄得增長，主要由於智能手機攝像頭規格高端化的推動並憑藉前沿的技術布局和領先的產品迭代，集團產品組合改善，使得集團手機鏡頭和手機攝像模組的平均售價增加和毛利率提升；以及轉讓若干附屬公司全部股權以換取歌爾光學科技有限公司股權，產生投資收益約9.19億元人民幣。

另舜宇近日公布，於今年1月8日至28日期間，該公司於市場上購回合共1584萬股普通股，相當於已發行股份總數約1.447%。截至1月29日，股份購回涉及的總金額約為10.155億元，平均價格約為每股股份64.1099元。此外，舜宇日前公布有關建議分拆集團車載相關光學業務並獨立上市最新進展，指已於1月26日透過分拆公司聯席保薦人向聯交所遞交主板上市申請。

花旗：舜宇去年經調整純利勝預期 予目標價91元

花旗發表研究報告指，舜宇光學發盈喜，撇除投資收益後，其去年全年經調整後純利約為36.7億至38億元人民幣，較花旗及市場預期為高。花旗維持對舜宇「買入」評級，目標價91元，2026年預測市盈率23倍，主要反映受惠於智能汽車、XR（延展實境）及機器視覺的發展下新一輪相機升級周期。

中銀國際亦指，舜宇盈喜超出預期，這或受惠於高端智能手機攝像頭規格的提升，改善集團產品結構，並推動了手機鏡頭及手機模組的平均單價及毛利率上升。市場此前擔憂存儲價格壓力對智能手機供應鏈的影響，以及集團除車載鏡頭外主要產品線出貨不達預期，是次盈喜的公布能夠提振市場信心。惟該行判斷，若AI資本支出維持高位從而消耗存儲供應，消費電子行業將持續面臨壓力，暫維持目標價82元及「買入」評級。

招銀國際稱，舜宇公布2025年盈喜，預計淨利同比增70至75%，主要受惠於高端攝影機規格升級、產品組合改善及從歌爾光學交易中的投資收益。剔除9.19億元人民幣的一次性收益，淨利潤中位數符合該行預測及彭博一致預期。展望2026年，預計智能駕駛趨勢(車載鏡頭/車載攝影機模組)、AI/AR眼鏡的快速普及以及高端攝影機規格升級將推動收入增長，抵銷記憶體成本壓力導致的智慧型手機業務疲軟。將其2026至2027年每股盈利預測下調1至4%，以反映内存成本上漲導致的智能手機出貨量承壓、手機鏡頭/相機模組出貨量/平均售價的疲軟，目標價由101.47元下調9.9%至91.38元，重申「買入」評級，催化劑包括公司2026年展望/指引、高階手機規格升級、AI眼鏡發布以及ADAS滲透率提升。

蘋果上季收入創新高 中國市場收入勁增38%

另外，蘋果公布2026財年第一季(對應2025年第四季)業績，收入按年增長16%至1437.56億美元，創下新高，並高於市場預期的1384億美元；純利為420.97億美元，按年增長16%；每股收益為2.84美元，高於市場預期的2.68美元。蘋果又宣布將派發每股0.26美元的現金股息。產品方面，iPhone收入仍為核心，僅其收入已達852.69億美元，按年增23%。蘋果CEO庫克表示，iPhone實現有史以來最佳季度表現，需求在所有地理區域均創下歷史新高。另外，蘋果活躍設備安裝基數亦已突破25億部。地區收入方面，大中華市場收入達到255億美元，按年增長38%，遠超市場218億美元的預期；美洲、歐洲及亞太區其他市場收入均錄得兩位數增長。

蘋果預計2026財年第二季收入將實現13%至16%的按年增長，高於華爾街預期的10%；另預計運營支出在184億至187億美元之間，略高於第一季。值得留意，蘋果第一季毛利率達48.2%，高於市場預期的47.45%。這表明目前存儲芯片、黃金等大宗商品的成本上漲，尚未對蘋果的收入水平產生影響。

（AP圖片）

花旗：蘋果季績勝預期 予目標價315美元

花旗發表研究報告指，蘋果季度業績好於預期，財報電話會議的重點將包括，Apple應對更高元件成本的方式及其對毛利率的潛在影響；全球及特別是中國的iPhone需求前景，以及產品更新周期的看法；服務業務的動能及增長驅動因素；Apple在人工智能方面的發展，包括即將推出的Siri重大改版、與Gemini的合作以及領導層變動；關於關稅情況的最新資訊及其影響；2026年新產品的推出計劃；首席執行官繼任計劃。該行予蘋果「買入」評級，目標價315美元。

里昂稱，蘋果公布2026財年首季營收為1438億美元，輕鬆超越其預測的1310億美元。每股稀釋盈利2.84美元，年增18.4%，亦高於該行預測的2.62美元。公司宣布其設備的活躍裝置安裝基數目前已超過25億台。根據公司新聞稿，iPhone與服務營收均創下歷史新高。隨著營收年增15.7%，這是蘋果自2021年疫情爆發以來最強勁的一季。估計iPhone用戶的平均換機周期已超過6.5年，而非市場普遍認為的5至5.5年。有關因素已開始發揮作用，反映在iPhone 17 Pro高階系列創紀錄的需求以及中國市場份額的穩定上。若蘋果能修正人工智能的敘事方向，可能進一步強勁推動iPhone銷售，有望實現每年銷售3億部的目標。雖然蘋果正積極建構人工智能，但目前處於一種獨特的防禦姿態，同時，隨著未來幾個月即將推出的人工智能功能的更新，該股仍有巨大的上行空間，予目標價256.44美元，評級「跑贏大市」。

麥嘉嘉：銅鋁價格急升或壓縮利潤率 舜宇瑞聲只宜炒上落

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，對蘋概股看法偏向中性，雖然蘋果公布的業績及前瞻指引都理想，且蘋果於1月中曾要求代工廠將iPhone 17產量提高四成，反映中國市場需求熱烈，所有消息都屬正面，尤其2026年正值手機升級周期，一些高規格鏡頭、聲學及光學軟件的升級，都有利龍頭供應商去改善產品組合及毛利率。不過，對蘋概股短線看法仍為中性，因近期銅、鋁等金屬價格升得太急，有機會壓縮其企業利潤率，它們都有些原材料與銅、鋁相關，此部分利潤壓抑有機會令其短期股價較波動，縱使間或因蘋果銷售良好而造好，相信仍以區間波動為主，例如瑞聲科技(02018)可能於36.6至38.2元波動，舜宇光學則於62至66.2元波動，其利潤率可能會較遲反映銅、鋁價格急升影響，要注意此方面風險。

舜宇光學今日跌0.48%收報62.6元，成交17.06億元。其他蘋概股升跌不一，瑞聲科技跌0.7%報37元，比亞迪電子(00285)跌2.96%報33.4元，丘鈦科技(01478)跌1.9%報9.3元，藍思科技(06613)跌2.27%報29.34元，富智康(02038)升1.11%報20元，高偉電子(01415)升1.34%報30.28元，鴻騰(06088)升4.47%報4.91元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

