地產股部署｜黑石救亡新世界(00017)，又放煙幕？

30/01/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=WzxbfZ5Eqfg

 

【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？

異動股

異動股

00939

建設銀行

7.910

異動股

08026

朗華國際集團

0.500

異動股

81810

小米集團－ＷＲ

31.620

即時重點新聞

30/01/2026 17:26  《盤後部署》恒指大回調後短期仍存壓，恒隆地產純利略升高股息添吸引

30/01/2026 16:29  陳美寶：盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出

30/01/2026 16:35  《本港經濟》本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%

30/01/2026 16:13  恒指七連升終迎大回吐，收跌580點報27387北水續入場，全周仍升637點

30/01/2026 17:07  特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視現時及未來在當地投資

30/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２２億元，買石藥集團沽紫金

30/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性

30/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８０７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 去年財收降1.7%，滬指全月升4%，傳發特別國債注資險企新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指七連升終迎大回吐，收跌580點報27387北水續入場，全周仍升637點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

蘋概股｜舜宇料去年盈利最多升75%，蘋果上季業績勝預期，蘋概股可再吼？新文章
人氣文章

娛樂

Netflix 2月片單｜鄭伊健《百萬人推理》、《柏捷頓家族》二公子遇真愛、申善惠《莎拉的真偽人生》假冒名牌人生新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美元信用的裂痕新文章
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售管理解碼｜壽司郎AI看數位轉型的財務價值（下）：如何應用在保險銷售？
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響  
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狠狠愛》：關繼威難再現奧斯卡奇蹟？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
人氣文章
印度爆致命病毒 │ 中醫預防瘟疫來源及應對之策，3大穴位保養提升防御及恢復力
人氣文章
名人健康｜44歲唐詩詠自爆拍劇辛酸與被出軌經歷，壓力致健康出問題
人氣文章
名人健康｜55歲顏仟汶自爆拍劇過勞至肝炎，歷事業低潮離婚後患抑鬱8年新文章
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路

