巴拿馬最高法院：裁定長和涉及當地兩個港口合同違憲

30/01/2026

　　巴拿馬最高法院裁定長和(00001)涉及當地兩個港口的合同違憲。據巴拿馬最高法院在instagram（ojudicialpanama）上刊登的一個公告表示，在例行會議中，經過充分討論與商議後，就第119313-2025 號與第17547-2025 號兩件違憲審查案，裁定1997年1月16日的第5號法律、其附件與延期法案均屬違憲，以履行其作為《政治憲法》守護者的職責。

 

巴拿馬最高法院：裁定長和涉及當地兩個港口合同違憲

 

　　上述被提起違憲審查的法律與法案，皆與巴拿馬政府和巴拿馬港務公司（Sociedad Panama Ports Company, S.A﹒）簽訂的特許協議相關，該協議旨在開發、興建、營運、管理與指揮巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托瓦爾港（Cristobal）的貨櫃、滾裝輪、客運、散貨與雜貨碼頭。

 

　　和記港口持有的巴拿馬港口公司90%股權，該公司持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口；長江和記在其附屬公司與相關公司持有的80%有效控制權益，包括於23個國家43個港口擁有、營運、發展共199個泊位，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口的資產。

 

巴拿馬最高法院：裁定長和涉及當地兩個港口合同違憲

 

巴拿馬港口公司：巴拿馬最高法院裁決背棄合約精神令人不齒，永久保留法律追究權利

 

　　巴拿馬最高法院裁定長和涉及當地兩個港口的合同違憲，長和旗下巴拿馬港口公司發聲明反擊指，就巴拿馬司法部的裁決，雖然巴拿馬港口公司尚未接到此項裁決的通知，但認為該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒。該合約一直保障巴拿馬港口公司營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，至今已近30年。

 

　　巴拿馬港口公司指出，巴拿馬政府的行為跟其法律和合約框架相悖，自相矛盾，荒謬絕倫，不但傷害盡責的特許經營者和投資者，也勢將持續損害巴拿馬作為可靠司法管轄區的聲譽，削弱其全球具競爭力物流樞紐的地位。

 

　　巴拿馬港口公司及其投資者指，一直尋求與巴拿馬政府合作，再次呼籲大家透過相互尊　重的協作和蹉商，以避免造成混亂，並維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權。

 

公司招標程序過程公開透明，巴拿馬裁決缺乏法律依據

 

　　聲明內容表示，裁決是巴拿馬政府超過一年以來，針對巴拿馬港口公司及其投資者的各項行動之最新無理攻擊，當中包括針對該特許經營權和巴拿馬港口公司一連串荒謬行徑。

 

　　巴拿馬港口公司的特許經營合約經過國際招標程序，過程公開透明。自那時起，巴拿馬港口公司一直秉持開誠布公的態度，遵守其合約及法律責任，包括全力配合當地政府的各項審計。

 

　　根據現有資料，可見新裁決缺乏法律依據，不僅破壞巴拿馬港口公司及其特許經營合約，還禍及數以千計直接或間接仰賴港口業務為生的巴拿馬家庭之福祉與安定，也損害該國的法治和法律確定性。此外，這裁決跟最高法院此前就與巴拿馬港口公司合約相似的其他合約訴訟案件所作出的判決完全背道而馳。

 

公司營運28年，投資超過18億，公司將永久保留法律追究權利

 

　　聲明又指，公司營運28年以來，巴拿馬港口公司及其投資者已投資超過18億美元於巴拿馬的基建、科技和人才培育，這一金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍。這些投資創造了數以千計直接及間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐，吸引世界各地頂尖貨輪公司，惠及巴拿馬全國。

 

　　巴拿馬港口公司重申對巴拿馬、員工、巴爾博亞和科隆各社群，以及所有持份者的堅定承擔，這見於公司在過去一年來，無論事態如何發展，仍然與巴拿馬政府保持合作。因應近期連串事件影響巴拿馬港口公司及其投資者，巴拿馬港口公司及其投資者永久保留法律追究權利，包括訴諸國內及國際法律程序在內的所有權利。

 

撰文：經濟通採訪組

 

