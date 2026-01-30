異動股 | 恒隆地產績後轉升2%，去年基本純利升逾3%，末期息維持40仙
恒隆地產(00101)現價升2.4%，報9.57元，該股成交約1811萬股，涉資1.67億元，最高見9.58元，最低見9.09元；恒隆集團(00010)跌0.3%，報16.7元。
恒隆地產公布，截至2025年12月31日止全年純利18.06億元，按年跌16.1%；每股基本盈利37仙，按年減少19.57%；派發末期息40仙，按年持平。期內收入99.5億元，跌11.5%；股東應佔物業公允價值淨減少13.96億元，而對上一年同期股東應佔物業公允價值減值9.42億元。
期內股東應佔基本純利上升3.46%至32.02億元。物業銷售虧損收窄足以抵銷物業租賃營業溢利下跌，以及資本化利息減少導致財務費用上升所帶來的影響。
整體租賃收入下降1.3%至93.89億元。計及人民幣兌較去年貶值影響，內地物業組合租賃收入按人民幣計值維持平穩，按計值則錄得1%跌幅。香港物業組合租賃收入則下跌2%。
恒隆集團去年純利按年跌15%，末期息維持65仙
另外，恒隆集團公布，截至2025年12月31日止全年純利13.7億元按年跌15.1%，每股基本盈利1.01元，按年減少14.41%；派發末期息65仙，按年持平。期內收入104.14億元，跌11.4%；營業溢利68.36億元，升0.1%。
撰文：經濟通市場組
