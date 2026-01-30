異動股 | 新世界尾市升幅收窄至不足2%，摩通質疑黑石沒太大收購動機

新世界(00017)受惠黑石打救傳聞衝擊，今早最多曾升11.86%最高見12.45元，惟尾盤股價已快速回落，現升幅收窄至1.7%，報11.32元，該股成交約4723萬股，涉資5.52億元。

摩根大通評論指，雖然新世界未有直接否認黑石入股消息，但該行仍然質疑黑石沒有太大動機收購新世界控股權，因黑石需要動用龐大資本收購，同時還須承擔1460億元淨債務。該行續指，現時新世界市帳率(PB)僅0.17倍，估值看似便宜，但計及企業價值倍數則高於行業平均水平。摩通又稱，黑石有興趣投資新世界旗下項目或資產，會更合理可信。

花旗指即使黑石洽購成功，股價仍有下行風險





花旗認為新世界發展的長期價值正逐步浮現，來自提升資產周轉的努力、預測香港樓價於2026-27年上升15%、大規模整棟市場交易後投資物業估值趨穩、債券交換後淨債務減少90億元、再融資的努力及持續非核心資產資本循環、利率周期下降、與機場管理局就11 SKIES租金結構的商討。

花旗認為市場對任何可能企業或股東行動感到興奮。但控制權變更亦可透過新股發行、供股或直接股份出售實現，若發行新股或公司策略改變，將帶來下行風險。花旗維持新世界「沽售」評級，目標價由4.8元上調至9.6元。

撰文：經濟通市場組

