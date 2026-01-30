恒指七連升終迎大回吐，收跌580點報27387北水續入場，全周仍升637點

港股經歷七連升的強勢行情後，今日乘勢隨外圍回軟，多隻藍籌股回吐幅度顯著，恒指盤中跌幅愈擴愈大，在接近最低位收市，全日收報27387，收跌580點或2.1%，雖然港股今日大回吐中斷七連升，但較連升行情前恒指仍有900點升幅，回調比例約四成。港股動力消退成交亦逐步回落，全日主板成交逾3016億元，按日減少逾9%。恒生中國企業指數收報9317，跌235點或2.5%。恒生科技指數收報5718，跌122點或2.1%。

總結全周，港股延續上周上升勢頭，周二（27日）收盤站上兩萬七響起明確技術利好訊號，受惠美元意外急跌，周三（28日）資金炒作中特估，恒指當日爆升699點，創下自1月2日以來最大單日指數升幅，周四（29日）無懼美元回升恒指有力再上，盤中曾觸及兩萬八，高見28056點約四年半新高，其後觸發獲利盤，由周四盤中持續回落至今日收市，累計全周恒指仍漲637點或2.38%。

新世界(00017)再度炒作黑石收購控股權傳聞，新世界近日股價連番急漲，今早最多再飆11%，惟摩通認為黑石擔當白武士動機不足，新世界股價高位回落，全日升幅收窄至2.25%，報11.38元，至於同系周大福(01929)跌6.74%，報14.4元。

石藥集團(01093)獲國際大刁，與阿斯利康就新藥研發達成合作，潛在收益逾185億美元，惟好消息反刺激石藥暴跌，全日收跌10.2%，報9.6元，為全日表現最差藍籌。

金價炒作過猛觸發反噬，隔晚回吐幅度顯著，金礦股紫金(02899)全日急挫9.19%，報41.9元，招金礦業(01818)跌9.95%，報36.2元，至於有色股中國宏橋(01378)跌9.29%，報36.12元，五礦資源(01208)跌9.5%，報10.29元，江西銅業股份(00358)跌10.11%，報47.46元。

巴拿馬最高法院裁定長和 (00001)涉及當地兩個港口的合同違憲，料影響長和對其當地港口的控制權，亦令長和捲入中美博弈的磨心，長和全日跌4.6%，報63.25元。

科技股集體跌，快手(01024)跌3.38%，報80.15元，小米(01810)挫3.06%，報35.5元，阿里(09988)跌2.37%，報169.2元，騰訊(00700)跌2.57%，報606元，中芯(00981)跌2.39%，報75.4元。

至於比亞迪(01211)跌3.98%，報97.75元，泡泡瑪特(09992)挫3.29%，報223.6元。

全日僅9隻藍籌上升，新東方(09901)漲5.52%，報48.58元，華潤萬象生活(01209)升1.45%，報46.32元，恆隆地產(00101)績後收升0.96%，報9.44元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及紫金。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票