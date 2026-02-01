  • 會員
一周部署 | 美元強弱論添市場煩亂，AI概念續成港IPO常客

01/02/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

沃什成聯儲主席「TACO」之選

 

　　美國總統特朗普正式提名美聯儲局前理事沃什為下任主席，可以說是特朗普在施政上的又一次「TACO」。特朗普一直表示理想的政策利率僅1%，市場原期待更鴿派人選如哈塞特、沃勒或里德，而沃什過往偏鷹，雖然他近期調整立場，美股上周五（30日）仍一度大跌，顯示投資人擔心減息力度不如預期。美國短期降息周期應會延續，但節奏更溫和，而最大變數在於沃什對FED資產負債表的態度，若他推動加速縮表，長期殖利率將上升，收益率曲線陡峭化，推高美國財政負擔，並對高估值風險資產如比特幣構成壓力。

 

弱美元戰略不可行，特朗普無事生非

 

　　對於沃什而言，出任美聯儲局主席的最大挑戰無疑來自他的老闆特朗普，特朗普滿嘴跑火車，下屬就要滿地擦屁股。上周特朗普被問及美元跌至四年低位，竟回應「It's great」，更揚言自己有能力讓像操縱「搖搖」般將美元舞高弄低。這對一個經常指責他國操縱貨幣的國家來說極盡諷刺，消息一出美元進一步下挫，逼得財長貝森特匆忙出面澄清。

 

　　特朗普為推行MAGA貿易政策和大減息策略，主張弱美元確有其邏輯，但現階段美元若持續自由落體，絕非好事，此舉不但會推升通脹、侵蝕購買力；更嚴重的是，外國投資者恐加速拋售美債和美股，導致美債收益率急升股市下跌，推高房貸、車貸利率，同時動搖全球對美元儲備貨幣地位的信心，引發資本外逃潮。對美國來說，強美元才是立國之本。美元可以有序、可控貶值，以配合政策目標，但絕不能任由失控崩跌，變成華爾街噩夢。

 

金價暴起又暴跌，長線短線要分清

 

　　2026年開年，委內瑞拉、格陵蘭、伊朗等地緣風暴接連爆發，避險情緒推升貴金屬狂飆，黃金衝破5600美元，白銀更被炒上天，儼如無央行背書的「新數字黃金」，但直至上周五貴金屬全面曝險，金銀暴跌，避險資產瞬間變「觸險資產」。

 

　　投資新手或者會問：黃金不是最穩嗎，為何走勢波幅會這麼大？關鍵在於黃金具備雙重屬性。長線視角之下，黃金具備普世價值人人愛，央行持續增持、亂世需求永存，支撐其長期趨勢；但短線定價則完全不同：黃金及其衍生產品交易多由散戶主導，缺乏機構強力支撐，價格更多靠情緒與「自由心證」驅動，尤其是現時人人熱議炒金，成交量暴增、FOMO效應放大波幅，升跌幅度甚至可媲美加密貨幣水平。

 

AI加持愛芯元智可炒入通

 

　　最近香港新股市場熱鬧非凡，多隻科技企業乘AI商機紛紛南下上市，投資者可留意：

 

　　大族數控(03200)是中國最大PCB專用設備製造商，市佔率超過一成，產品應用於AI服務器、汽車電子，引入GIC、施羅德、高瓴等基石投資3.1億美元，招股價較A股折讓約48%；另一家A+H科技新股為瀾起科技(06809)，是全球領先內存互連晶片供應商，專注雲計算與AI數據傳輸，2024年市佔36.8%，而招股價較A股折讓逾41%，定價不算太吸引。

 

　　新上市獨角獸愛芯元智(00600)為中高端視覺端側AI推理晶片商，至今累計出貨1.65億顆，專注SoC設計，定價28.2元，一手入場費2848元，由於邊緣AI應用廣闊，而且愛芯元智有著「中國邊緣AI芯片第一股」的稱號，納入港股通前料有炒作空間。

 

　　另外一隻和科技關係的企業牧原股份(02714)也值得留意，其為全球最大生豬養殖企業，全產業鏈優勢突出，有「中國豬王」之稱，引入正大集團、富達、平安等14家基石投資，股份長期價值穩健，但H股定價較A股折讓約25%，後續還看成交量表現。

 

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

黃偉豪：港股升太急勿衝動 收息中特估揀邊隻好？金價趁回會再吸納ETF ？

 

 

