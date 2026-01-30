  • 會員
小傳日記 | Mac mini突然變AI神器大爆賣，連Google大神都要跟住買！

30/01/2026

　　冇新機發布、冇keynote，蘋果舊產品Mac mini突然喺網上出現爆單，呢款其貌不揚嘅非旗艦產品突然之間變成AI神器，賣到缺貨，就連Google AI Studio嘅大佬Logan Kilpatrick都喺X上面post話：「我已經落單Mac mini啦！」從存儲晶片到光纖再到Mac mini，AI商機真係話嚟就嚟。

 

小傳日記 | Mac mini突然變AI神器大爆賣，連Google大神都要跟住買！

 

　　到底發生咩事？一切全因GitHub上面一個突然爆紅嘅開源項目－－Clawdbot。從AI問答到AI Agent再到機械人，大眾對AI嘅要求愈來愈高，唔單止要求夠智能，仲要夠主動。簡單嚟講，Clawdbot就好似你部電腦度24小時standby嘅「數碼分身」，就算你出街唔喺屋企，只要用手機嘅通訊App（例如Telegram、WhatsApp、iMessage）send條信息畀佢，佢就可以即刻喺你屋企部機度幫手搞掂各種嘢。

 

　　試諗吓呢個畫面：你喺公司開緊會，老細突然問起上次嗰份report。你心諗「弊，嗰份Excel仲喺屋企部電腦度！」平時就要打畀屋企人幫手，但有咗Clawdbot就變得好easy，只需要開WhatsApp，對住Clawdbotsend句：「幫我開返桌面嗰個report，抽2025年Q4嘅數據，總結一份報告傳返嚟畀我。」佢就會自動波，啟動文件、分析數據、生成PDF，再send返到你手機入面。

 

　　更勁係，每次你同佢傾偈，佢都會自動記低重點、提取關鍵資訊，寫入長期記憶，甚至會「預判」你嘅需要，例如見到你下星期有會議，佢會主動幫你整理好資料，send訊息問：「下星期會議要用嘅數據我已經總結好咗，要唔要即刻開嚟睇吓？」相當於一個超貼心嘅私人秘書。

 

　　不過最大嘅問題莫過於安全風險，Clawdbot要做咁多嘢，就一定要有好高嘅系統權限，安全問題係最大隱憂，自然都唔應該安裝喺主力機，於是最穩陣嘅方法就係專門買一部機畀Clawdbot「住」喺入面。而Mac mini體積細、價錢相對平、又可以24小時開機唔休眠，同Clawdbot簡直係最佳拍檔。結果全球一班tech迷、工程師、甚至普通用家都一窩蜂落單，Mac mini銷量即刻爆升。

 

　　有啲唏噓，蘋果成日話要靠AI拉動硬件銷量，又要研究Apple Intelligence又要推Siri升級，但搞咗咁多年，Siri仲係停留喺set提示、set鬧鐘嗰啲基本功能，點知最後由一個熱心網友寫嘅小程式，就可以實現最「蘋果」嘅AI助理方案：本地運行、重視私隱、無縫體驗。

 

　　蘋果啊蘋果，係時候認真諗吓，你個Apple Intelligence，幾時先可以喺我哋部機入面，發揮到呢種真正改變生活嘅潛力呢？我哋等緊你追返上嚟，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

