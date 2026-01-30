  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

30/01/2026

　　證監會今天（30日）發出通函，表示高度關注在2025年新上市申請激增期間出現的問題，包括部分上市文件的擬備工作存在嚴重缺失，保薦人或有失當行為，以及其資源管理嚴重失。

 

證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

 

　　在審視近期的上市申請時，證監會及聯交所發現保薦人在擬備上市文件及回應監管意見的過程中存在多項嚴重缺失，且在發售階段未能妥善處理關鍵的監管流程。這些問題充分顯示部分保薦人可能對上市申請人未有透徹的了解，亦有其他保薦人可能沒有在提交上市申請及回覆監管機構查詢前進行合理的盡職審查。

 

部分保薦人存在嚴重資源問題

 

　　證監會同時注意到，部分保薦人存在嚴重的資源問題，包括過度依賴外部專業人士執行特定的工作，卻未有充分評估其勝任能力及資源，保薦人主要人員沒有足夠能力監督交易小組及參與上市委聘，以及缺乏具備香港首次公開招股所需知識、技能和經驗的人員來承擔保薦人工作。

 

　　在2025年12月收到證監會與聯交所的聯合函件（當中引用了關注事項的具體案例）的13名保薦人，以及資源緊絀的保薦人，必須分別在三個月內針對所提出的關注事項及其可用於進行保薦人工作的資源完成全面檢討。

 

　　所有保薦人均須向證監會申報所承擔的活躍上市委聘項目相對獲委任保薦人主要人員數目的比例，以及任何參與首次公開招股保薦人工作的人員尚未通過所需考試的情況。證監會亦即將對保薦人展開主題視察。

 

至去年底有16宗上市申請審理流程已暫停

 

　　就現有上市申請而言，證監會於該通函中警告，若保薦人對監管機構的答覆存在嚴重缺漏或未能令人信納，或該會認為上市文件不合理地冗長，項目審理流程或會暫停。截至2025年12月31日，有16宗上市申請的審理流程已暫停。就此，證監會將通知其監管同業有關審理流程暫停一事。

 

　　此外，已指派任何主要人員同時監督六宗或以上活躍上市委聘項目的保薦人，必須向證監會提供可行的糾正及資源計劃，並提出負責任的資源管理方案。鑑於獲某些保薦人委聘的人士不符合通過所需考試的資格準則，所有從事首次公開招股保薦人工作的人士現須符合更嚴格的考試規定。對於工作持續不達標的保薦人，證監會或會限制其業務範圍及可處理的活躍上市委聘數目。

 

梁鳳儀：敦促所有保薦人切勿過度承擔業務

 

　　證監會行政總裁梁鳳儀表示，保薦人在上市過程中的把關角色，對維持香港資本市場質素及投資者對新股上市的信心至為關鍵，使市場能夠在不同周期中保持穩健。惟部分保薦人在追逐交易數量時，或已削弱此重要角色。她敦促所有保薦人及參與上市申請過程的外部專業人士，切勿過度承擔業務，並應擔當與其自身資源水平匹配的責任，以確保其工作質素，並維護香港作為領先國際集資中心的聲譽。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00939

建設銀行

7.910

異動股

08026

朗華國際集團

0.500

異動股

81810

小米集團－ＷＲ

31.620

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,702.92
    -368.64 (-0.751%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,939.11
    -29.90 (-0.429%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,555.91
    -129.21 (-0.546%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌431.464
變動率︰-2.195%
較港股︰-0.17%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.907
變動率︰-2.268%
較港股︰-0.04%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌595.928
變動率︰-3.819%
較港股︰-1.66%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.865
變動率︰-4.167%
較港股︰-0.61%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.050
變動率︰-2.844%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.190
變動率︰-3.396%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌34.155
變動率︰-3.626%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌43.229
變動率︰-6.895%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌135.770
變動率︰-5.479%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌44.280
變動率︰-5.506%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.790
變動率︰-6.886%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌68.570
變動率︰-9.455%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/01/2026 11:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/01/2026 11:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00939 建設銀行
  • 7.910
  • 08026 朗華國際集團
  • 0.500
  • 81810 小米集團－ＷＲ
  • 31.620
  • 00017 新世界發展
  • 11.380
  • 01851 銀杏教育
  • 3.610
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 20.440
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 41.900
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.780
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 79.800
  • 00700 騰訊控股
  • 606.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.200
  • 00005 滙豐控股
  • 136.600
  • 02318 中國平安
  • 72.700
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$89.80
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.580
  • 目標︰$52.00
  • 03339 中國龍工
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2026 17:26  《盤後部署》恒指大回調後短期仍存壓，恒隆地產純利略升高股息添吸引

30/01/2026 17:07  特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視在當地投資

30/01/2026 18:02  證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

30/01/2026 16:35  《本港經濟》本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%

30/01/2026 16:29  陳美寶：盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出

30/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２２億元，買石藥集團沽紫金

30/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性

30/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８０７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

香港經濟 | 本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆 | 全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失新文章
品味生活
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜55歲顏仟汶自爆拍劇過勞至肝炎，歷事業低潮離婚後患抑鬱8年新文章
人氣文章
「聖誕航班」慶祝會
人氣文章
面膜評測｜日本雜誌實測30款，推薦11款A級保濕力最強新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2026 00:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/01/2026
香港經濟 | 本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區