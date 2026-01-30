  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

恒隆 | 全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標

30/01/2026

　　恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)公布全年業績。董事長陳文博表示，雖然整體經濟環境有所改善，但全球局勢仍不明朗，集團未來仍將採取審慎樂觀態度，減債繼續是首要目標。

 

恒隆 | 全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標

（柳英傑攝）

 

　　陳文博指出，今年香港住宅市場已明顯回暖，不再像以往般低迷，集團對市場信心有所提升。不過，他強調大眾住宅市場仍存在結構性壓力。目前集團持有的住宅貨尾不多，會盡量以最高價出售餘下單位。

 

　　對於未來是否投地，行政總裁盧韋柏表示，需視乎地皮的「麵粉價」，若價格合理，集團會積極考慮。在寫字樓市場方面，他指出，集團在香港的寫字樓物業數量不多，去年第四季度市場已消化大部分新增供應，同時不少企業有擴張需求，香港寫字樓市場已趨穩定。內地方面，寫字樓供應仍持續增加，且尚未見外資企業明顯擴張，預料逆境將持續18至24個月。儘管如此，集團在內地的寫字樓出租率仍維持約八成，表現相對理想。

 

　　零售方面，盧韋柏表示，今年1月零售表現與去年同期相若，但由於去年農曆新年在1月、今年則在2月，預料農曆新年帶動的消費高峰尚未完全反映，因此對未來零售表現持樂觀態度。

 

盧韋柏：退休非突然決定，過去幾年已進行交接準備

 

　　盧韋柏於2025年12月18日正式宣布退休。盧韋柏在業績發布會上表示，退休並非突如其來的決定，而是多年前已定下的計劃，他早在許久之前便決定於55歲退休，並在過去幾年已有條不紊地進行交接準備。

 

　　他特別提到，女兒熱愛高爾夫球，他最期待的退休生活就是在女兒升讀大學前，擔任她的球童，陪她四處比賽，從「Daddy」轉變為「Caddy」，這是他退休後最想實現的事。

 

　　盧韋柏亦表示，希望未來仍能繼續為恒隆的業務發展貢獻力量，並期待自己與團隊多年來種下的種子，能夠持續發芽、生長，直至開花結果。

 

　　陳文博回應時坦言，作為盧韋柏多年的同事與好友，自己難免感到有些不捨、遺憾與可惜，但會全力支持並尊重他的個人選擇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00939

建設銀行

7.910

異動股

08026

朗華國際集團

0.500

異動股

81810

小米集團－ＷＲ

31.620

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,705.53
    -366.03 (-0.746%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,939.33
    -29.68 (-0.426%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,556.94
    -128.18 (-0.541%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌431.480
變動率︰-2.195%
較港股︰-0.17%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.907
變動率︰-2.268%
較港股︰-0.04%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌596.263
變動率︰-3.769%
較港股︰-1.61%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌62.867
變動率︰-4.167%
較港股︰-0.61%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.050
變動率︰-2.844%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.190
變動率︰-3.396%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌34.150
變動率︰-3.640%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌43.229
變動率︰-6.895%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌135.770
變動率︰-5.479%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌44.280
變動率︰-5.506%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.790
變動率︰-6.886%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌68.610
變動率︰-9.402%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/01/2026 11:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/01/2026 11:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00939 建設銀行
  • 7.910
  • 08026 朗華國際集團
  • 0.500
  • 81810 小米集團－ＷＲ
  • 31.620
  • 00017 新世界發展
  • 11.380
  • 01851 銀杏教育
  • 3.610
股份推介
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 20.440
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 41.900
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.780
  • 目標︰$15.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 79.800
  • 00700 騰訊控股
  • 606.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.200
  • 00005 滙豐控股
  • 136.600
  • 02318 中國平安
  • 72.700
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 80.150
  • 目標︰$89.80
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.580
  • 目標︰$52.00
  • 03339 中國龍工
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2026 17:26  《盤後部署》恒指大回調後短期仍存壓，恒隆地產純利略升高股息添吸引

30/01/2026 17:07  特區政府強烈不滿巴拿馬港口判決，籲港企應認真審視在當地投資

30/01/2026 18:02  證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失

30/01/2026 16:35  《本港經濟》本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%

30/01/2026 16:29  陳美寶：盡快安排刪除有關巴士安全帶法律條文，隨後先諮詢立法會條例再推出

30/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒２２億元，買石藥集團沽紫金

30/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升新世界目標惟仍籲沽，瑞銀降三大電訊股評級至中性

30/01/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８０７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

香港經濟 | 本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒隆 | 全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會指示上市保薦人從速進行內部檢討，以糾正招股文件擬備工作中嚴重缺失新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門天神巷掃街尋寶 國華戲院5千呎懷舊玩具場新文章
人氣文章

搵食地圖

DALLOYAU情人節限定4道菜晚餐$568＋限量版開心果朱古力＋心形朱古力粉紅蛋糕新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

直入歐聯16強，英超豪佔5隊；本土賽競爭大，難爭歐聯冠軍新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味
人氣文章

Art & Living Feature

茶文化的再創造 —— 華茶館x Cha-Tailor對談：「茶不再只是歷史的符號」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜胡楓94歲生日分享養生哲學，每朝必做1件事防中風
人氣文章
護膚貼士｜防曬搽幾多才有效？皮膚科醫生教正確使用量，避免油膩與爆痘
人氣文章
寒冷保溫攻略｜周日市區14℃新界區低至12℃，消委會推薦18款保暖被
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/01/2026 00:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/01/2026
香港經濟 | 本港去年第四季GDP預估增3.8%勝預期，全年升3.5%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

美元信用的裂痕

29/01/2026 18:49

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區