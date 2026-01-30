恒隆 | 全球局勢仍不明朗採審慎樂觀態度面對，減債仍是首要目標

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)公布全年業績。董事長陳文博表示，雖然整體經濟環境有所改善，但全球局勢仍不明朗，集團未來仍將採取審慎樂觀態度，減債繼續是首要目標。

（柳英傑攝）

陳文博指出，今年香港住宅市場已明顯回暖，不再像以往般低迷，集團對市場信心有所提升。不過，他強調大眾住宅市場仍存在結構性壓力。目前集團持有的住宅貨尾不多，會盡量以最高價出售餘下單位。

對於未來是否投地，行政總裁盧韋柏表示，需視乎地皮的「麵粉價」，若價格合理，集團會積極考慮。在寫字樓市場方面，他指出，集團在香港的寫字樓物業數量不多，去年第四季度市場已消化大部分新增供應，同時不少企業有擴張需求，香港寫字樓市場已趨穩定。內地方面，寫字樓供應仍持續增加，且尚未見外資企業明顯擴張，預料逆境將持續18至24個月。儘管如此，集團在內地的寫字樓出租率仍維持約八成，表現相對理想。

零售方面，盧韋柏表示，今年1月零售表現與去年同期相若，但由於去年農曆新年在1月、今年則在2月，預料農曆新年帶動的消費高峰尚未完全反映，因此對未來零售表現持樂觀態度。

盧韋柏：退休非突然決定，過去幾年已進行交接準備

盧韋柏於2025年12月18日正式宣布退休。盧韋柏在業績發布會上表示，退休並非突如其來的決定，而是多年前已定下的計劃，他早在許久之前便決定於55歲退休，並在過去幾年已有條不紊地進行交接準備。

他特別提到，女兒熱愛高爾夫球，他最期待的退休生活就是在女兒升讀大學前，擔任她的球童，陪她四處比賽，從「Daddy」轉變為「Caddy」，這是他退休後最想實現的事。

盧韋柏亦表示，希望未來仍能繼續為恒隆的業務發展貢獻力量，並期待自己與團隊多年來種下的種子，能夠持續發芽、生長，直至開花結果。

陳文博回應時坦言，作為盧韋柏多年的同事與好友，自己難免感到有些不捨、遺憾與可惜，但會全力支持並尊重他的個人選擇。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇