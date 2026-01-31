  • 會員
環球央行 | 特朗普提名沃什出任聯儲局主席

31/01/2026

　　美國總統特朗普於周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任聯儲局主席。

 

　　這一任命標誌著特朗普與鮑威爾之間長達7年的緊張關係終於走向終點。自2018年鮑威爾就任聯儲局主席以來，儘管由特朗普首次提名，但特朗普卻持續公開批評其貨幣政策。

 

　　特朗普在社交平台發文表示：「我認識沃什已有很長時間，我確信他將成為聯儲局最偉大的主席之一，甚至可能是史上最佳。」

 

沃什曾於2006年至2011年擔任聯儲局理事，被視為貨幣政策鷹派人物。(AP)

 

　　現年55歲的沃什擁有豐富的聯儲局任職經驗，曾於2006年至2011年擔任聯儲局理事，是聯儲局史上最年輕的理事，35歲便獲任命。他曾於2017年與鮑威爾同時被特朗普考慮為主席人選，最終鮑威爾勝出。

 

　　市場對沃什的提名反應相對平穩，主要因其具備聯儲局任職履歷，且華爾街普遍認為他不會對特朗普言聽計從。沃什歷來被視為貨幣政策鷹派人物，在2008年至2009年金融危機期間反對部分寬鬆政策，並曾多次警告通脹風險。

 

撰文：經濟通國金組

