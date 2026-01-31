  • 會員
美股收盤 | 金銀暴瀉美股受壓，道指收市跌179點，納指挫近1%

31/01/2026

　　美國總統特朗普周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席，市場普遍視沃什為貨幣政策上的鷹派人物，消息引發投資者對聯儲局未來大幅減息的預期急降，刺激美元轉強，債息抽升。受此影響，國際金銀價格單日出現歷史性暴瀉，美股三大指數全線向下，惟受惠於月初升勢，1月整體仍錄得升幅。

 

　　由於沃什被視為美元強勢的捍衛者，且傾向維持較高的實質利率，令持有黃金的機會成本大增。國際金價周五遭遇恐慌性拋售，錄得自1983年以來的最大單日跌幅，現貨金價盤中一度重挫近13%，至每盎司4683美元，尾市仍跌逾9%，報4855美元；紐約期金報4858美元，暴跌9.2%。銀價亦一度大瀉逾34%，尾市仍跌28%，報82.3美元，創下歷史最差單日表現。

 

　　美股周五受壓，主要受累於科技股及利率敏感板塊。特斯拉(US.TSLA)逆市升3.3%，英偉達(US.NVDA)跌0.7%，Meta(US.META)跌約3%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌1%。

 

美股收盤 | 金銀暴瀉美股受壓，道指收市跌179點，納指挫近1%

美股三大指數周五全線向下，惟受惠月初升勢，1月整體仍錄得升幅。(AP)

 

　　道指收市跌179.09點，或0.36%，報48892.47點；標普500指數跌29.98點，或0.43%，報6939.03點；納指跌223.30點，或0.94%，報23461.82點。

 

　　本周道指累跌0.42%，納指累跌0.17%，標指累升0.34%。而總結1月，道指累升1.73%，納指累漲0.95%，標指累漲1.37%。

 

美匯回升，油價向上

 

　　美國國債孳息率曲線隨即轉趨陡峭，反映市場對長遠通脹及財政紀律的關注。美國30年期國債孳息率在早段一度急升6個點子，高見4.914%，尾市報4.872%。

 

　　美匯指數回升0.95%，報97.065。美元兌日圓反彈，匯價回升至154.6水平，日內升幅約1%。歐元兌美元匯價出現回調，報1.1857水平，下跌約0.9%。​

 

　　國際原油市場維持強勢格局，紐約期油報65.85美元，上升0.6%，連續第三個交易日上揚；布蘭特期油報69.98美元，上漲0.5%。

 

撰文：經濟通國金組

