山今養生智慧
港股 | 蕭猷華：港股調整合理，大漲小回格局不變

01/02/2026

　　《套期保值》上周，港股的波動顯著加劇，恒生指數經歷了先漲後跌的走勢，一度突破28000點，創下自2021年7月以來的新高，並且成功越過自9月至今的長方形橫行通道頂部27300點。然而，上周五（1月30日）中港股市出現了獲利回吐情況，恒指一度下挫超過500點。儘管如此，港股每次突破新高後，通常都會出現一定程度的回調，以鞏固前期的漲勢，這實屬正常現象。

 

　　現貨金價上周五出現了大幅暴瀉，兩日內從高位5595美元暴跌至4685美元，跌幅達910美元或16%，創下單日最大跌幅紀錄。急劇下跌的原因，除了先前的強勁和龐大升幅外，還因為特朗普公布委任沃什(Kevin Warsh)為下任美國聯儲局主席。市場普遍認為沃什能夠維護聯儲局的獨立性，但他過去以偏鷹立場見稱，這導致美元反彈，黃金則因而出現獲利回吐，進一步引發商品市場的波動，投資者紛紛降低對風險資產的配置。

 

恒指短期內料先有調整，下站將會是29300點。(Shuttestock)

 

　　誠然，市場對新任聯儲局主席可能採取更為強硬的抗通脹政策表示擔憂，但筆者認為這個市場反應相對過敏。港股方面，從技術走勢來看，恒指在突破27300點的橫行區間頂部後，按照橫行區間的波幅約2000點來估算，恒指下一站將會是29300點。不過，港股短期內料先有調整，整體格局仍然維持大漲小回的趨勢。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

