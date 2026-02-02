開市Go | 沃什料掌美聯儲，金銀重挫比特幣續崩，比亞迪月銷量跌三成

要聞盤點

1、美國總統特朗普周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席。市場普遍視沃什為貨幣政策上的「鷹派」人物，消息引發投資者對聯儲局未來大幅減息的預期急降，刺激美元轉強，債息抽升。美股三大指數全線向下，道指收市跌179.09點，或0.36%，報48892.47點；標普500指數跌29.98點，或0.43%，報6939.03點；納指跌223.30點，或0.94%，報23461.82點。中國金龍指數跌187點。日經期貨截至上午8時02分上升27點。

2、美國總統特朗普提名沃什出任下任美聯儲主席，並表示毋須白宮施壓沃什將自行減息。部分民主黨資深參議員質疑沃什欠缺獨立性，並揚言阻礙提名確認，直至司法部終止對現任主席鮑威爾的刑事調查。

3、彭博美元指數上周五錄得逾八個月最大單日升幅，黃金盤中出現40年來最大跌幅，白銀則創歷史最大跌幅，貴金屬近期強勁升勢突然逆轉。

4、美國勞工統計局數據顯示，2025年12月最終需求生產物價指數(PPI)按月升0.5%，遠超市場預期的0.2%，亦高於11月的0.2%升幅；按年升3%，超出預期的2.7%，與11月持平。

5、在等待眾議院通過美國總統特朗普與民主黨達成的撥款協議期間，美國政府於當地時間周六部分停擺。

6、特朗普加強對伊朗施壓，制裁伊朗內政部長及多名伊斯蘭革命衛隊指揮官，促伊朗達成核協議。伊朗最高領袖哈梅內伊周日警告，可能引發「地區戰爭」。

7、中國國家主席習近平在《求是》雜誌撰文，呼籲人民幣成為全球儲備貨幣。

8、中國1月官方製造業PMI意外跌至49.3，遠低於預期，工廠活動重陷收縮，生產經營活動預期指標反映企業信心嚴重轉差。

9、中國2025年預算赤字達創紀錄的12.7萬億元人民幣，社會福利支出增速為2017年以來最快，反映中美貿易緊張下財政重點轉移。

10、香港證監會發出通函，高度關注2025年新上市申請急增時出現的問題，包括部分上市文件準備嚴重不足，保薦人可能失當，以及資源管理嚴重缺失。

11、特斯拉(US.TSLA)股價表現強勁，盤中升逾4%。馬斯克旗下太空探索公司SpaceX據報正與人工智能初創xAI深入洽談合併，為今年稍後SpaceX上市鋪路，並整合馬斯克的航天、社交媒體及AI業務。

12、釣魚裝備產銷商樂欣戶外(02720)由上周末（31日）至本周四（5日）招股，計劃全球發行2802.5萬股，每股最高發售價12.25元，集資最多約3.46億元，每手500股，一手入場費6186.78元。

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票