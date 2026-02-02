  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | 沃什料掌美聯儲，金銀重挫比特幣續崩，比亞迪月銷量跌三成

02/02/2026

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席。市場普遍視沃什為貨幣政策上的「鷹派」人物，消息引發投資者對聯儲局未來大幅減息的預期急降，刺激美元轉強，債息抽升。美股三大指數全線向下，道指收市跌179.09點，或0.36%，報48892.47點；標普500指數跌29.98點，或0.43%，報6939.03點；納指跌223.30點，或0.94%，報23461.82點。中國金龍指數跌187點。日經期貨截至上午8時02分上升27點。

 

2、美國總統特朗普提名沃什出任下任美聯儲主席，並表示毋須白宮施壓沃什將自行減息。部分民主黨資深參議員質疑沃什欠缺獨立性，並揚言阻礙提名確認，直至司法部終止對現任主席鮑威爾的刑事調查。

 

3、彭博美元指數上周五錄得逾八個月最大單日升幅，黃金盤中出現40年來最大跌幅，白銀則創歷史最大跌幅，貴金屬近期強勁升勢突然逆轉。

 

4、美國勞工統計局數據顯示，2025年12月最終需求生產物價指數(PPI)按月升0.5%，遠超市場預期的0.2%，亦高於11月的0.2%升幅；按年升3%，超出預期的2.7%，與11月持平。

 

5、在等待眾議院通過美國總統特朗普與民主黨達成的撥款協議期間，美國政府於當地時間周六部分停擺。

 

6、特朗普加強對伊朗施壓，制裁伊朗內政部長及多名伊斯蘭革命衛隊指揮官，促伊朗達成核協議。伊朗最高領袖哈梅內伊周日警告，可能引發「地區戰爭」。

 

7、中國國家主席習近平在《求是》雜誌撰文，呼籲人民幣成為全球儲備貨幣。

 

8、中國1月官方製造業PMI意外跌至49.3，遠低於預期，工廠活動重陷收縮，生產經營活動預期指標反映企業信心嚴重轉差。

 

9、中國2025年預算赤字達創紀錄的12.7萬億元人民幣，社會福利支出增速為2017年以來最快，反映中美貿易緊張下財政重點轉移。

 

10、香港證監會發出通函，高度關注2025年新上市申請急增時出現的問題，包括部分上市文件準備嚴重不足，保薦人可能失當，以及資源管理嚴重缺失。

 

11、特斯拉(US.TSLA)股價表現強勁，盤中升逾4%。馬斯克旗下太空探索公司SpaceX據報正與人工智能初創xAI深入洽談合併，為今年稍後SpaceX上市鋪路，並整合馬斯克的航天、社交媒體及AI業務。

 

12、釣魚裝備產銷商樂欣戶外(02720)由上周末（31日）至本周四（5日）招股，計劃全球發行2802.5萬股，每股最高發售價12.25元，集資最多約3.46億元，每手500股，一手入場費6186.78元。

 

開市Go | 沃什料掌美聯儲，金銀重挫比特幣續崩，比亞迪月銷量跌三成

 

開市Go | 沃什料掌美聯儲，金銀重挫比特幣續崩，比亞迪月銷量跌三成

 

開市Go | 沃什料掌美聯儲，金銀重挫比特幣續崩，比亞迪月銷量跌三成

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

9.150

異動股

00016

新鴻基地產

120.300

異動股

09993

金輝控股

1.660

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,369.76
    +477.29 (+0.976%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,985.10
    +46.07 (+0.664%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,661.25
    +199.44 (+0.850%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.424
變動率︰-2.055%
較港股︰-0.12%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.052
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.345
變動率︰+2.271%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌149.780
變動率︰-2.220%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.320
變動率︰-2.992%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.000
變動率︰-3.846%
精選美股 More
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.458
變動率︰+107.457%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.548
變動率︰+6.984%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升49.110
變動率︰+5.681%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.315
變動率︰-6.636%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:31 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:31 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港快運全新「雙重賞通行證」：$288即享一年兩次優先搶購超抵機票＋總值$360優先登機／前排座位代金券
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

特朗普續瘋狂，美禮崩樂壞內亂頻
人氣文章

搵食地圖

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」
人氣文章

先行入手．Onki Chan

2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展：在花開花落中感受時間，在永恆裡讀懂詩意
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
睡前食水果影響睡眠？營養師拆解2種水果具助眠功效
人氣文章
名人健康｜55歲顏仟汶自爆拍劇過勞至肝炎，歷事業低潮離婚後患抑鬱8年
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2026
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區