  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美股 | 鷹派沃什接掌聯儲局，金價40年來最大幅暴瀉，美股期指周一續跌

02/02/2026

美股 | 鷹派沃什接掌聯儲局，金價40年來最大幅暴瀉，美股期指周一續跌

 

 

　　美國總統特朗普上周五（30日）正式宣布，提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席。消息傳出後金銀暴瀉美股受壓。

 

　　亞洲時段周一（2日），美國股指期貨仍處跌勢，標普500指數期貨下跌0.6%，納斯達克100指數期貨下跌1%。

 

　　上周五道指收市跌179.09點，或0.36%，報48892.47點；標普500指數跌29.98點，或0.43%，報6939.03點；納指跌223.30點，或0.94%，報23461.82點。

 

　　美股受壓主要受累於科技股及利率敏感板塊。特斯拉(US.TSLA)逆市升3.3%，英偉達(US.NVDA)跌0.7%，Meta(US.META)跌約3%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌1%。

 

　　本周道指累跌0.42%，納指跌0.17%，標指上升0.34%。而總結1月份，道指升1.73%，納指漲0.95%，標指則漲1.37%。惟受惠於月初升勢，1月份整體仍錄得升幅。

 

黃金錄得40年來最大跌幅

 

　　由於沃什被視為美元強勢的捍衛者，且傾向維持較高的實質利率，令持有黃金的機會成本大增。國際金價周五遭遇恐慌性拋售，錄得自1983年以來的最大單日跌幅。

 

　　現貨金價盤中一度重挫近13%，至每盎司4683美元，尾市仍跌逾9%，報4855美元。紐約期金報4858美元，暴跌9.2%。白銀亦一度大瀉逾34%，尾市仍跌28%，報82.3美元，創下歷史最差單日表現。

 

　　美國國債孳息率曲線隨即轉趨陡峭，反映市場對長遠通脹及財政紀律的關注。美國30年期國債孳息率在早段一度急升6個點子，高見4.914厘，尾市報4.872厘。

 

　　美匯指數回升0.95%，報97.065。美元兌日圓反彈，匯價回升至154.6水平，日內升幅約1%。歐元兌美元匯價出現回調，報1.1857水平，下跌約0.9%。​

 

　　國際原油市場維持強勢格局，紐約期油報65.85美元，上升0.6%，連續第三個交易日上揚；布蘭特期油報69.98美元，上漲0.5%。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

9.150

異動股

00016

新鴻基地產

120.300

異動股

09993

金輝控股

1.660

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,370.65
    +478.18 (+0.978%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,985.10
    +46.07 (+0.664%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,661.05
    +199.23 (+0.849%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.424
變動率︰-2.055%
較港股︰-0.12%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.052
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.345
變動率︰+2.271%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌149.780
變動率︰-2.220%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.320
變動率︰-2.992%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.000
變動率︰-3.846%
精選美股 More
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.458
變動率︰+107.457%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.535
變動率︰+6.930%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升49.115
變動率︰+5.692%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.310
變動率︰-6.640%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:31 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:31 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

報價英語教學｜掌握專業詢價英文技巧3部曲，助你高效促成合作
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

投資市場的宏觀大局質變
人氣文章

財識兼收．止凡

得來不易，加添意義新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

BLACKPINK世巡落幕！盤點Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的愛用化妝品，舞台背後的美妝密碼！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

恒常性愛好處多？性生活助燒脂兼提升免疫力、有助眠作用！一星期幾多次最好？
人氣文章

Travel & Dining Feature

情人節2026｜夢幻下午茶3選！浪漫銅藝雕塑、聯乘芬蘭人氣 Marimekko、日系護膚主題，綻放甜蜜午後時刻！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
寒冷保溫攻略｜周日市區14℃新界區低至12℃，消委會推薦18款保暖被
人氣文章
操練小腿肌肉好處｜減少膝痛＋預防靜脈血栓＋降血糖鍛鍊步驟新文章
人氣文章
恐怖整容｜台灣百萬女網紅拆12年假鼻，公開手術與復原過程
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2026
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區