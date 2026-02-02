  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

02/02/2026

　　美國總統特朗普宣布提名過去政策立場偏鷹的沃什(Kevin Warsh)出任聯儲局下任主席，美元強勢走高，引發黃金與白銀的拋售狂潮。現貨金價上周五(1月30日)跌9.3%收報每盎司4880美元，創下逾40年來最大單日跌幅，紐約期金急跌11.4%報每盎司4858美元；白銀更慘跌近28%，寫下歷史紀錄。金價於今早(2日)亞洲時段仍未止跌，現貨金價曾低見每盎司4586美元，紐約期金低見每盎司4605美元。金礦股今早亦全線淪陷，紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)再跌逾半成，剛發盈喜的山東黃金(01787)更插一成；黃金ETF亦暴跌，SPDR金(02840)跌一成，FL二南方黃金(07299)跌兩成。惟值得一提，瑞銀近日才上調年內金價目標至6200美元，若仍看好金價走勢，或可趁調整部署吸納。

 

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

沃什立場偏鷹料利好美元不利金價　現貨金曾重挫近13%

 

　　美國總統特朗普上周五宣布提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席。有分析指因沃什過去政策立場偏鷹，行事作風穩健，一旦上任有望維持聯儲局獨立性，將利好美元，不利金價表現。國際金價周五遭遇恐慌性拋售，錄得逾40年以來最大單日跌幅。現貨金價盤中一度重挫近13%，至每盎司4683美元。白銀則一度大瀉逾34%，尾市仍跌28%，報82.3美元，創下歷史最差單日表現。美匯指數則回升0.95%，報97.065。

 

　　值得留意，現貨金價此前曾連升8日，高見每盎司5595美元，今年內飆逾20%，Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示，這似乎已達到某種狂熱巔峰。瑞士寶盛集團的Carsten Menke指，由於市場的泡沫化和資金流動主導基本面的狀況，不需要太多因素就能引發回調。TP ICAP集團旗下經紀商Tullet Prebon貴金屬主管Simon Biddle表示，金價上漲的程度和持續時間也逐漸限制了銀行建立頭寸的能力，減少了流動性並提高了波動性。銀行交易貴金屬的資產負債表並非無限，由於它們承擔的風險減少，交易量已經下降。

 

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

沃什（AP圖片）

 

花旗：若避險情緒全面消退　金價基準目標或回至3650美元

 

　　花旗在最新報告中指，黃金與白銀的崩跌源於市場對未來風險的「重新評價」。分析師指，目前支撐高金價的四大核心風險——包含美中緊張、兩岸情勢、美國債務疑慮及AI不確定性，約有高達50%的溢價將在2026年消失。花旗強調，特普提名沃什接掌聯儲局是關鍵的轉折訊號，這不僅鞏固了聯儲局的政治獨立性，更暗示美元將維持強勢地位，對金價構成中期偏空的結構性壓力。

 

　　花旗又預測美國經濟將在2026年期中選舉年進入「金髮女孩」(Goldilocks)狀態，即經濟增長適中且通脹溫和受控的理想環境。隨著俄烏戰爭有望終結、伊朗局勢降溫，地緣政治避險需求將大幅退燒，導致資金從黃金撤出並轉向高風險資產。花旗預警，一旦避險情緒全面消退，金價的基準目標可能回落至每盎司3650美元，若極端和平情境發生，甚至不排除下探3000美元大關。

 

瑞銀上調年內金價目標至6200美元　短期投機興趣或加劇波動

 

　　不過，瑞銀日前將今年3月、6月和9月的黃金目標價從每盎司5000美元上調至6200美元，另預計在美國中期選舉後的今年底，金價將小幅回落至每盎司5900美元。瑞銀指，今次對黃金目標價作出調整，是基於該行認為需求強於此前預期，主要由投資需求驅動，而非央行買盤，央行購入量預測維持950公噸不變。瑞銀預測金價的上行情景目標價為每盎司7200美元，在下行情景下則為4600美元，並指聯儲局若轉向鷹派，或加劇金價下行風險，而地緣政治緊張局勢的急劇升級，則可能驅動金價更接近上行情景。

 

　　瑞銀提到，波蘭央行將黃金持有目標從目前的550公噸提高到700公噸，突破此前持有黃金準備30%的目標。若其他央行採取類似做法，意味央行對價格波動的敏感度下降，並可能維持較高的購買量。在中國，高昂的金價未澆滅對實物黃金的熱烈追捧，這與季節性因素和市場情緒有關，並反映在境內黃金價格持續溢價上，預期此一升勢可能持續到2月中旬農曆新年。

 

　　瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves表示，對黃金長倉仍是正確策略，但短期價格走勢開始顯得過度，短期調整的風險在上升，市場對投資多元化的興趣正擴散至其他貴金屬，投資者紛紛轉向硬資產，短期投機興趣也可能增加，導致波動加劇。

 

山東黃金料去年淨利潤最多增66%至49億人幣　紫金料去年多賺六成

 

　　另外，山東黃金發盈喜，預期截至去年12月31日止年度歸屬於母公司所有者的淨利潤46億至49億元人民幣，按年增加56%至66%。預計2025年度歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤48億至51億元人民幣，增加60%至71%。集團指，年內統籌優化生產布局，實現生產效率與資源利用、項目建設協同提升，疊加黃金價格上行因素，利潤實現增長。

 

　　紫金系則早於上年尾發盈嘉，其中紫金礦業受惠主要礦產品產量按年增加，以及礦產金、礦產銅、礦產銀銷售價格按年上升，預計2025年純利按年增加約59%至62%，至約510億至520億元人民幣。子公司紫金黃金國際(02259)則預計2025年純利按年增長212%至233%，至約15億至16億美元。紫金黃金解釋，業績大增主要由於期內礦產金產量按年增加至約46.5噸，而且期內礦產金銷售價格按年上漲，加上完成併購的兩個在產金礦項目於年內實現盈利，對業績產生積極影響。

 

郭家耀：長期支持黃金上升邏輯未變　金礦股及黃金ETF可分段吸納

 

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，金價雖經最近一波調整，但由年頭至今仍升了6至7%，而早前升勢的確有些過急。其實，經常都可見，當市場有很多短期資金蜂擁入去炒作時，往往很快出現明顯調整，所以金價此波調整也屬健康，而長期支持黃金上升的邏輯未有轉變，包括大家對美國貨幣制度不信任，央行增持黃金及散戶配置需求仍存，所以若想在自己投資組合比例中增加多些黃金資產，於最近調整中值得考慮，雖然金價底部位置未知，但由高位已調整過千美元，開始再有吸引力，不妨以分段入市方法增持黃金。至於金礦股波動性相對大，因其有營運槓桿，當然若想追求多些回報，亦相信黃金長線仍有力再創新高，金礦股仍有投資機會，但要承受得起風險，短期可能仍有較大震盪，不要只想短炒，若資金可坐一段時間，可考慮現價分段吸納，黃金ETF亦如是，但不要期望再如早幾日突飆一兩成，現在洗了一次牌後，短線資金不會那麼快再入場，入市心態要以中長線為主。

 

　　郭家耀續指，金礦股可考慮紫金礦業，公司近年除了受惠金價上升，本身也有增持礦產，保持產量增加，可受惠價量齊升的好處，亦看到管理層有野心想成為全球五大礦產商，正向此方面進發，市場對此應會有更高評價，其股價亦已由高位回落近兩成，開始有些吸引力，現價可分段吸納。至於黃金ETF，差別不太大，始終它們都是買實體金，較能長期反映金價走勢，相對金礦股不需太挑剔，反而要留意該ETF的流動性是否方便投資者買賣，不過一些有槓桿性質的黃金ETF如FL二南方黃金，其波動性會更大，在最近金價走勢不太穩定下，暫未必適合參與。

 

　　金礦股今日普遍急跌，紫金礦業跌6.64%收報39.12元，招金礦業跌7.51%報33.48元，紫金黃金國際跌5.4%報206.8元，山東黃金跌10.62%收報39.56元，赤峰黃金(06693)跌9.52%報36.1元，靈寶黃金(03330)跌8.7%報21.2元，中國黃金國際(02099)跌5.85%報193.2元。黃金ETF亦全線急挫，SPDR金ETF跌10.15%報3336元，價值黃金ETF(03081)跌10.25%報21.88元，恒生黃金ETF(03170)跌10.29%報14.64元，FL二南方黃金跌20.08%報29.46元。

 

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

 

金價金股｜鷹派沃什料掌美聯儲金價暴跌近一成，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

其他金價金股相關新聞：
摩通料金價年底升至6300美元；瑞銀財富料年末金價回落至5900美元
聯儲主席人選致市場觸險，恒指低開289點報27097油金股重挫，三電訊商急跌
【企業盈喜】山東黃金(01787) 料去年淨利潤最多49億人幣，升66%
萬國黃金(03939) 委前紫金礦業董事長陳景河任首席顧問及戰發會主任

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

9.150

異動股

00016

新鴻基地產

120.300

異動股

09993

金輝控股

1.660

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,369.76
    +477.29 (+0.976%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,985.10
    +46.07 (+0.664%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,661.25
    +199.44 (+0.850%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.424
變動率︰-2.055%
較港股︰-0.12%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.052
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.345
變動率︰+2.271%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌149.780
變動率︰-2.220%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.320
變動率︰-2.992%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.000
變動率︰-3.846%
精選美股 More
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.458
變動率︰+107.457%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.548
變動率︰+6.984%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升49.110
變動率︰+5.681%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.315
變動率︰-6.636%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

YouTube香港2025十大榜單│試當真憑《墨魚遊戲2》成熱門創造者，MC 張天賦3首歌入榜成冠軍
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 黃偉豪：港股升太急勿衝動，收息中特估揀邊隻好？
人氣文章

陶冬天下．陶冬

黃金沒有漲完新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？ 新文章
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響  
人氣文章

Art & Living Feature

茶文化的再創造 —— 華茶館x Cha-Tailor對談：「茶不再只是歷史的符號」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
印度病毒源頭｜女護士疑飲蝙蝠污染椰棗汁，染尼帕病毒再傳男同事
人氣文章
抗老逆齡｜NMN是「逆齡神器」還是「智商稅」？NMN 6大功效＋最佳拍檔
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2026
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區