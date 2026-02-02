  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

02/02/2026

　　淘寶香港及澳門負責人丁鎮財見記者時表示，今年淘寶香港年貨節至今，成交額對比日常錄得翻倍增長，且挨近歲晚，近兩星期成交額增長更快，最多人購買包括服裝、食品、布置產品。另家品傢俬增長亦增幅強勁，他指出，大件傢俬於過去一個月成交額按月增長50%。

 

淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

淘寶香港及澳門負責人丁鎮財（許英略攝）


　
　　他亦透露，Papahome銅鑼灣旗艦店將於5月底試業，並會增加文創及飲食體驗。

 

續推0元包郵，淘寶推補貼為增加市民選項

 

淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

（許英略攝）


　
　　他亦提到，補貼方面，於年貨節期間，淘寶將續提供「0元包郵」，且重申於過去一年雖為香港市場提供很多補貼，但指並非搶佔線上或線下零售市場，而是如市民多一個網購選項。

 

表示歡迎同業攻港，競爭持開放心態應對

 

淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

（許英略攝）


　
　　他續稱，各方線上零售商交易額仍在增長。對於電商在港市場競爭，他則抱開放心態應對，雖不能避免競爭，但同業到港拓展業務，某程度上令市民願意光顧電商，亦屬好事。

 

淘寶年宵車走訪全港

 

淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

（許英略攝）

 


　　淘寶香港站現推「淘寶年宵車」，即日起至2月8日穿梭港九新界各區，活動時間較去年不足20天延長至今年接近1個月，主推服飾、內地特色品牌年貨產品。市民可於現場即時掃碼下單及沉浸式互動環節，完成任務，可獲贈由AI即場生成的個人化揮春、淘公仔利是封及系列禮品。

　

年貨節折扣最多77折，推薦好友下單佣金返利維持

 

淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

（許英略攝）


　
　　此外，活動期間，所有年貨節供應商品都能享受平台官方直減，疊加消費券使用後，最低可享77折；新註冊用戶可立即領取最高價值210元人民幣滿減紅包及直郵運費立減券。活動亦設置分享回贈及限時福利環節，其中分享活動商品連結給好友，且好友成功下單後，分享者可獲得最高20%佣金返利；每日登錄淘寶香港站　Facebook 官方帳號及聯營夥伴專屬頁面，能領取限時優惠碼，可與現有優惠疊加使用。而88VIP會員能領取分階段發放的年貨節限定消費券，其中2月1日前可使用共計285元人民幣的消費券，以及大牌官方旗艦店額外95折、香港地區退貨包運費等。


　
　　年貨節期間，淘寶香港站亦聯乘PayMe、八達通、Mox Card、渣打銀行、螞蟻銀行及恒生信用卡，推出期間限定優惠。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

9.150

異動股

00016

新鴻基地產

120.300

異動股

09993

金輝控股

1.660

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,373.17
    +480.70 (+0.983%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,985.19
    +46.16 (+0.665%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,660.20
    +198.39 (+0.846%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.425
變動率︰-2.055%
較港股︰-0.12%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.053
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.63%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.345
變動率︰+2.271%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌149.780
變動率︰-2.220%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.330
變動率︰-2.913%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.999
變動率︰-3.885%
精選美股 More
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.440
變動率︰+107.438%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.535
變動率︰+6.930%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升49.125
變動率︰+5.713%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.210
變動率︰-6.729%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:32 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:32 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

九龍香格里拉酒店新糖水系列︰古法木桶豆腐花＋開心果朱古力糯米糍＋楊枝甘露＋糯米糍 新文章
人氣文章

搵食地圖

壽司郎與米芝蓮主廚兼澤良太再度聯手！推出6款星級美食：松露壽喜燒牛排、炙燒海鮮茶碗蒸配特製柚子醋高湯新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

黃金沒有漲完新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

經常以為父母快要離婚，卻發現這是他們相處之道
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

為何冬天總是特別餓？營養師教你4個不用忍口的飲食建議！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《腦細天劫》——盡力求生！不論在職場抑或荒島上
健康好人生 Health Channel
人氣文章
印度爆致命病毒 │ 中醫預防瘟疫來源及應對之策，3大穴位保養提升防御及恢復力
人氣文章
名人健康｜曾國衞PSA指數長期偏高辭任局長，前列腺癌風險解析
人氣文章
腸癌年輕化警示｜24歲女子忽略早期先兆，確診3期大腸癌　
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2026
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區