淘寶香港年貨節至今成交額較日常錄得翻倍增長

淘寶香港及澳門負責人丁鎮財見記者時表示，今年淘寶香港年貨節至今，成交額對比日常錄得翻倍增長，且挨近歲晚，近兩星期成交額增長更快，最多人購買包括服裝、食品、布置產品。另家品傢俬增長亦增幅強勁，他指出，大件傢俬於過去一個月成交額按月增長50%。

他亦透露，Papahome銅鑼灣旗艦店將於5月底試業，並會增加文創及飲食體驗。

續推0元包郵，淘寶推補貼為增加市民選項

他亦提到，補貼方面，於年貨節期間，淘寶將續提供「0元包郵」，且重申於過去一年雖為香港市場提供很多補貼，但指並非搶佔線上或線下零售市場，而是如市民多一個網購選項。

表示歡迎同業攻港，競爭持開放心態應對

他續稱，各方線上零售商交易額仍在增長。對於電商在港市場競爭，他則抱開放心態應對，雖不能避免競爭，但同業到港拓展業務，某程度上令市民願意光顧電商，亦屬好事。

淘寶年宵車走訪全港

淘寶香港站現推「淘寶年宵車」，即日起至2月8日穿梭港九新界各區，活動時間較去年不足20天延長至今年接近1個月，主推服飾、內地特色品牌年貨產品。市民可於現場即時掃碼下單及沉浸式互動環節，完成任務，可獲贈由AI即場生成的個人化揮春、淘公仔利是封及系列禮品。

年貨節折扣最多77折，推薦好友下單佣金返利維持

此外，活動期間，所有年貨節供應商品都能享受平台官方直減，疊加消費券使用後，最低可享77折；新註冊用戶可立即領取最高價值210元人民幣滿減紅包及直郵運費立減券。活動亦設置分享回贈及限時福利環節，其中分享活動商品連結給好友，且好友成功下單後，分享者可獲得最高20%佣金返利；每日登錄淘寶香港站 Facebook 官方帳號及聯營夥伴專屬頁面，能領取限時優惠碼，可與現有優惠疊加使用。而88VIP會員能領取分階段發放的年貨節限定消費券，其中2月1日前可使用共計285元人民幣的消費券，以及大牌官方旗艦店額外95折、香港地區退貨包運費等。





年貨節期間，淘寶香港站亦聯乘PayMe、八達通、Mox Card、渣打銀行、螞蟻銀行及恒生信用卡，推出期間限定優惠。

撰文：經濟通採訪組

