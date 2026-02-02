港股 | 午市前瞻 | 恒指技術性調整26600料有支持 比特幣跌勢未停試七萬美元關

美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾出任下一任聯儲局主席，盡管非爆冷人選，但市場後知後覺擔心沃什鷹派立場難改，貴金屬、加密貨幣暴跌，美股市場偏軟，盤後時段指數期貨進一步下挫，拖累亞太股市表現。港股今早開市不久即穿兩萬七，隨著內地電訊股、油金板塊領跌，恒指跌幅半日擴大至656點或2.4%，收報26730，主板成交逾1781億元。恒生中國企業指數報9064，跌252點或2.7%。恒生科技指數報5508，跌210點或3.7%。

（Shutterstock圖片）

麥嘉嘉：春節因素為港股築防線

恒指早盤跌穿兩萬七關鍵水平，曾低見26831點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，恒指此前經過大幅上漲後出現了超買跡象，現在回調屬於正常的技術性調整，結構性趨勢並未發生大幅逆轉，短線料回調壓力將持續，不過由於春節假期臨近，預期內地的整體政策環境相對穩健，將為恒指在低位帶來支持，短線料恒指在26600點覓得初步支持，上方阻力位在27200點，維持窄幅上落格局。

對於上周五（30日）獲提名為美聯儲後任主席的前聯儲局理事沃什，麥嘉嘉指出，沃什曾任美聯儲理事，屬於鷹派陣營，一向對量化寬鬆或者過大的資產負債表持謹慎態度，預期他未來將採取減息加縮表的政策方向，減息的趨勢並未改變，亦不會對市場造成根本性轉變，惟縮表將導致美元流動性收緊，對比特幣等高風險資產造成壓制。

幣圈情緒從樂觀轉向風險管理

受累於鷹派沃什將接掌美聯儲，全球最大加密貨幣比特幣失守八萬美元關，昨日一度低見75700美元，亞洲時段繼續下探，暫低見74604美元。麥嘉嘉表示，比特幣此前的槓桿水平較高，一旦縮表，可能會出現去槓桿的情況，令比特幣波動繼續加大。而且，她觀察到，美股比特幣現貨ETF由此前的強勁流入轉為減倉或鎖定利潤，意味著市場情緒已由樂觀轉為風險管理為主。對於比特幣的中長線走勢，麥嘉嘉持中性態度，建議投資者需謹慎調整倉位並減少槓桿。

對於比特幣的短線走勢，麥嘉嘉預期，短線比特幣將回落至七萬美元左右水平，因跌入超賣區域，不排除短線有反彈，但上方的八萬美元是重要的心理阻力位。

撰文：經濟通通訊社市場組

