電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？

近日內地當局將部分電信服務對應增值稅稅率由6%上調至9%，三大中資電訊商表示此次稅目適用範圍調整將對公司收入及利潤產生影響，有大行估算中移動(00941)(滬:600941)、中電信(00728)(滬:601728)及中聯通(00762)盈利分別受9%、17.9%及18.2%影響，三隻股份之前股價已持續向下，今日(2日)分別最多再跌近5%、9%及11%，其後跌幅略為收窄，考慮到即使業績略有退倒，其股息率仍高，或可趁低吸納。

（資料圖片）

內地電信服務增值稅由6%調高至9% 三大電訊商：將影響收入及利潤

近日國家財政部、國家稅務總局發布了《關於起徵點標準等增值稅徵管事項的公告》，規定自1月1日起，在中國境內利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短訊和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整為9%。

內地三大電訊商中移動、中電信及中聯通均發布公告稱，此次稅目適用範圍調整，將對公司收入及利潤產生影響。中移動同時指，公司將堅守主責主業，努力做強做優做大通信服務、算力服務、智能服務，堅持網絡強基、推進全棧創新，深化精益管理和提質增效，加快建設世界一流科技服務企業。聯通則指，公司將堅持守正創新，堅持主責主業，聚焦「連接」、「算力」、「服務」、「安全」核心賽道，全力打造差異化優勢，進一步提升營運效率，推動公司高質量發展行穩致遠。中電信表示，公司將全面實施雲改數轉智惠戰略，加快科技型企業建設，全面推進AI+行動，持續打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化智能雲服務，加快培育發展新動能，推動提質降本增效，持續推進企業高質量發展。

專家：需關注相關電信服務收費有否調整 料寬頻接入、短訊存漲價可能

據內媒《第一財經》報道，目前內地增值稅稅率主要有三檔(13%、9%和6%)，其中對於上述三大營運商所在的電信服務而言，則適用9%或6%稅率。與此前規定相比，《公告》拓展了適用9%稅率的基礎電信服務範圍，將「手機流量服務、短訊和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動」納入了這一範圍。而此前「手機短訊、彩信、互聯網接入服務等業務」屬於6%稅率範圍內的增值電信服務。因此，就有了上述三大營運商提及的增值稅稅率由6%調整至9%。

資深稅務專家李軍表示，未來需要關注的是相關電信服務的收費是否會有調整，特別是目前以含稅價定價的部分相關電信服務，在增值稅稅率提高及含稅價不變的情況下，企業不含增值稅的收入會相應降低，利潤也會相應受影響。上海財經大學公共政策與治理研究院院長田志偉稱，調整會使得相關企業的稅收負擔上升，但考慮到三大營運商都是國企，本次影響可控。就增值稅上調會推動相關服務漲價，他表示，三大營運商給消費者提供的業務，隨著此次改革相關業務成本提高，是否會全部或部分轉嫁給消費者，取決於消費者的需求彈性，還有待觀察。上海國家會計學院副教授葛玉御表示，由於「打電話」的增值稅稅率此前就是9%，此次調整不受影響，因此語音通話服務不會漲價，但寬頻接入、短訊等業務稅率從6%提至9%，存在漲價的可能。

（AP圖片）

瑞銀估中移動、中電信及聯通盈利分別受9%、17.9%及18.2%影響

瑞銀發表最新報告指，內地三大電訊營運商宣布增值稅調整，自今年1月1日起，涉及移動數據、短訊/彩信以及互聯網寬帶服務的業務稅率將由6%上調至9%，該行料對中資三大電訊營運商盈利有顯著負面影響，因上述相關收入佔三家電訊營運商2025年預估服務收入的45%至60%。

根據該行測算，此次增值稅調整將使電訊營運商的服務收入受到約1.5至2%的影響。在假設25%企業所得稅率，且不考慮其他成本或稅收抵扣措施的情況下，中移動、中電信及聯通按2025年純利預測估算影響，淨利潤將分別受到約9%、17.9%及18.2%的影響。而根據公告，中資三大電訊營運商將持續提升營運效率，專注於高質量發展，並加快向人工智能與雲業務等新興領域的轉型，以緩解此次稅率上調帶來的衝擊。

大摩：今年或出現每股盈利及派息下降 惟明年增長率料回歸正常化

摩根士丹利認為，增值稅稅率由6%上調至9%，對三大電訊營運商影響程度取決於兩個因素，包括受影響收入的比例及淨利潤率。根據該行測算，中電信及聯通今年每股盈利可能受影響14.1%及15.2%，而中移動因利潤率較高，料影響7.8%。

大摩指對中資電訊股目前的每股盈利、每股派息預測尚未計入此稅率調整。若不提高派息比率(估算分別為中移動77%、中電信78%、聯通65%)，三大營運商在2026年可能出現每股盈利及每股派息下降。不過，此次稅率上調屬一次性調整，2027年起增長率應會回歸正常化。若內地營運商能透過提價將稅率上調轉嫁給用戶，料2027年後增長或有改善，但在當前溫和的宏觀環境下，該行對此保持審慎態度。而在近期的內地電訊股2026展望中，已將行業評級下調至「中性」，並將三大電訊股H股評級下調至「與大市同步」。

溫傑：中移動股息料仍有6、7厘可分注吸 聯通中電信入場費較少也可吼

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地電信服務增值稅由6%調高至9%，三大電訊股股價下跌在預期內，大家也終於明白之前北水一直沽、股價一直跌是有其原因，看來與6G投資或記憶體價格上升令成本上漲等都無關。其實，若有股份不明原因升跌就要很小心，原來這個世界確有「春江水暖鴨先知」，他說：「若論內地政策真的不夠北水玩！」不過，如果事件明朗化反而更開心，而增值稅由6%加至9%，不代表中移動盈利會跌一半或只跌3%，初步來看應會對業績有6至7%調整，股價再插多5%雖不敢講差不多見底，始終勢弱兼多蟹貨，大家都寧買當頭起，但考慮到之前股價跌幅那麼大，若緊貼大市，或可低撈一些，否則一般投資者也可再等等。

溫傑補充指，若以收息角度看，中移動現價可先買一注，但港股近兩年累積升幅大，加上今年有美國中期選舉等多項不明朗因素，不可能「一注獨贏」，唯有分注先試水溫，當然也可再等多一兩日，待其喘定才考慮，就算重上78元、79元也買得較安心，似乎已築了底。而以長線角度來看，就算停留在78元、79元不升，以收6、7厘息計，不算差，仍屬合理選擇。當然，也可不買中移動，因中移動買一手要幾萬元，中聯通買一手只需一萬多元，中電信更少，可買一兩手「睇門口」，但各人風險胃納不同，要自己考慮清楚。

中移動今日跌2.26%收報78元，成交69.72億元；中電信跌5.02%報5.11元，成交16.98億元；中聯通跌6.29%報7.45元，成交16.81億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此







其他電訊股相關新聞：

《Ａ股焦點》三大電信商A股均挫超3%，增值稅稅率上調至9%影響利潤

《異動股》聯通挫8%中移動瀉4%，內地電訊服務增值稅升至9%

《中國要聞》稅務總局調整增值稅徵管事項，增值電信服務稅率升至9%

內地部分電信服務增值稅稅率調高至9%，三大通訊商均稱將影響收入及利潤





【說說心理話】全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！► 即睇